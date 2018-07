L'Aurora presenta un cicle de microteatre creat per una vintena d'artistes anoiencs

El Teatre de l'Aurora d'Igualada acollirà del 21 al 23 d'agost, coincidint amb la festa major de la ciutat, un nou cicle de microteatre que tindrà cinc espectacles de 15 minuts de durada creats especialment per a l'ocasió per una vintena d'artistes de la comarca de diferents disciplines.

La proposta, que porta per nom Xiques, tindrà com a escenari cinc espais poc convencionals del Teatre de l'Aurora, com els camerinos, les golfes o el vestíbul. De fet, l'escenari tradicional del teatre es convertirà en la taquilla i el bar. En total, durant els tres dies es faran 60 funcions amb 4 passis diaris de tots 5 espectacles. Segons va explicar ahir el director de l'Aurora, Òscar Balcells, cada espectacle té la implicació d'entre dos i cinc artistes del territori, molts dels quals «no es coneixien i no havien treballat mai junts». Són professionals de diferents disciplines com el teatre, la música o el circ. L'ideòleg i impulsor del projecte, Joel Grau, subratllava que s'ha donat «carta blanca» a tots els artistes i va explicar que cada espectacle barrejarà almenys dues disciplines. Grau també va apuntar que els espais on es faran les funcions han servit d'inspiració per als professionals.

Cada dia hi haurà vint funcions diàries que acolliran entre 15 i 25 espectadors a cada espai. També s'han creat diferents abonaments perquè els espectadors, va dir Balcells, «tinguin flexibilitat per fer-se el seu propi recorregut».

Les temàtiques dels espectacles seran molt diverses. A Suite. Escollint renúncies es donarà a conèixer la història de l'Elisabet, que ha de prendre una decisió crucial; la del Jacob, que no pot suportar viure des del suïcidi del seu únic fill; i la del Carles, que en té set. Molta Merda narra els moments previs d'una artista abans de sortir a escena, on el pànic i l'eufòria es desequilibren. A En Venda es parlarà dels mètodes cada cop més sofisticats del mobbing immobiliari. La història de Llirep Der: les golfes del lament parla sobre un fràgil músic d'èxit que es tanca un bon dia en unes golfes i s'hi estableix indefinidament. Finalment, La Fregona narra la història d'una dona de fer feines que s'ha carregat una valuosa escenografia.