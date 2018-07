La companyia taiwanesa Cloud Gate i els ballarins Andrés Corchero i Oguri apropen la dansa al Festival Grec

La companyia taiwanesa 'Cloud Gate Dance Theatre' i els ballarins Andrés Corchero i Oguri tornen al Festival Grec per presentar els espectacles de dansa 'Pine Smoke' i 'My Neighbor Sky', respectivament. El primer tindrà lloc al Teatre Grec el 10 i el 12 de juliol, mentre que el segon es podrà veure a la Fundació Joan Miró del 12 al 15. El director artístic de 'Cloud Gate', Lin Hwai-min, ha preparat per aquesta edició una actuació que beu de les arts marcials internes, el txi-kung i la meditació per oferir una continuïtat de 'Wild Cursive', vista al Grec del 2010, que seguirà explorant la bellesa de la cal·ligrafia xinesa sobre l'escenari.

Amb 'Pine Smoke', títol metafòric que evoca el fum que desprèn la crema de la fusta de pi, de la qual se'n fa tinta, el coreògraf Lin vol transmetre al públic la seva fascinació envers la manera com flueix la tinta sobre el paper, convertint els seus ballarins en pinzells imaginaris que amb el seu moviment simularan que cal·ligrafien un text sobre l'escenari, acompanyats amb la música del nord-americà John Cage.

'Cloud Gate', considerada la principal companyia de dansa contemporània de tot Àsia, va ser fundada el 1973 pel mateix Lin, que ja ha anunciat que es retirarà com a director artístic de la companyia a finals del 2019. Pel que fa a 'Pine Smoke', durant la seva presentació a la premsa aquest dilluns, el coreògraf ha destacat la "gran varietat de moviments" i ha descrit l'espectacle com un "viatge" de 70 minuts que, durant els primers instants, requerirà l'adaptació del públic, ja que el que veurà "no és ballet clàssic".

'Lluna, sol i una estrella'... i dos ballarins



Els coreògrafs Andrés Corchero i Oguri presentaran en aquesta edició del Grec una nova versió del duet que ja van mostrar l'any 2013 al Pavelló Mies van der Rohe en el marc del mateix festival barceloní. Enguany, però, l'espectacle tindrà lloc al pati nord de la Fundació Joan Miró, presidit per l'escultura 'Lluna, sol i una estrella', i comptarà amb la música del guitarrista portuguès Nuno Rebelo. A més, en l'acte de presentació de l'espectacle aquest dilluns, Corchero ha apuntat que també hi haurà un parell de textos en veu en off que acompanyaran l'actuació. 'My Neighbor Sky' neix de la retrobada de Corchero i Oguri a Barcelona l'any 2011, 25 anys després d'haver-se conegut a la companyia dirigida pel cèlebre ballarí Min Tanaka.

Una proposta de La Caldera



La Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques, acollirà el 19 i 20 de juliol l'espectacle 'Os Serrenhos do Caldeirão, exercicis en antropologia de ficció' de la mà de la ballarina i coreògrafa portuguesa Vera Mantero, que tracta en la seva peça temes com la "pèrdua de coneixements ancestrals, la connexió entre el cos i l'esperit, la relació en l'art i la vida quotidiana". Aquesta actuació, encarregada pel Festival Encontros do DeVIR, utilitza imatges enregistrades per la mateixa artista en aquesta zona de l'Algarve portuguès.