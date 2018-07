Hutsun obre avui amb «Txalaparta Hutsa», al parc de la Seu, el cinquè cicle Sons del Camí

El parc de la Seu serà l'escenari, avui, del primer concert del cicle Sons del Camí, amb l'actuació d'Hutsun, un duet basc format per Anai Gambra Uriz i Mikel Urrutia, que oferirà al públic els ritmes de la txalaparta tradicional i contemporània. L'espectacle, Txalaparta Hutsa, serà gratuït i començarà a les 9 del vespre. Hutsun obrirà la cinquena edició d'aquest cicle de música espiritual i contemplativa que se celebrarà fins al 27 de juliol i oferirà, com l'any passat, un programa format per sis concerts. Quatre d'ells es faran en un nou escenari, l'Atri de la Seu; el d'avui, al parc de la Seu (l'únic gratuït), i el darrer, als jardins de la Cova a càrrec de la cantautora Maria del Mar Bonet.