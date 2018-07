Serratosa s´ha vinculat al Càntut amb un curs coorganitzat per l´Associació d´Ensenyants de Música de Catalunya

Menys de 24 hores. Aquest és el temps que han tardat a exhaurir-se les 35 places per assistir al curs que impartirà a la tardor el bateria Santi Serratosa i que es basa en el seu propi mètode de percussió corporal i les cançons de tradició oral del projecte Càntut. El 2012 el musicòleg Albert Massip va recollir en línia un miler de cançons de les comarques gironines que únicament pervivien en la tradició oral. D'aquest recull va néixer l'espectacle del mateix nom que Carles Belda i Carles Sanjosex van estrenar a la Fira Mediterrània de Manresa de fa dos anys.

Bateria dels manresans Gossos i dels bagencs Astrio i director de la big band SSM BigHand, Serratosa fa temps que té el projecte al cap perquè va estar a punt de fer el taller quan es va estrenar Càntut. Diu que li fa especial il·lusió perquè que li permetrà «reinventar-se i escoltar altres músiques». Reconeix que «a mesura que em faig gran cada cop m'agrada més la música tradicional» i que el primer pas serà treballar el nou repertori de cançons populars que ha reunit després d'escoltar «les propostes de l'Albert Massip».



Un taller molt didàctic

El percussionista osonenc, creador del Mètode SSM, un sistema que prioritza la improvisació, la creativitat i el llenguatge rítmic expressat amb el cos, explica que un dels objectius principals del curs és «treballar el repertori de música de tradició oral des de la percussió corporal i fer-ne la màxima difusió possible» però reconeix que també es vol donar prioritat a la vessant més didàctica: «Voldríem que tots els participants, que són majoritàriament professors, poguessin portar després els seus coneixements a l'aula. Es tracta que els nens i nenes treballin amb cançons tradicionals per aconseguir que perdurin». El taller es farà en format classe, ja que, afirma, «és l'estil que més m'agrada. Ens permetrà fer una rotllana i treballar-hi més còmodament la part escènica». Segons Serratosa, «el Mètode SSM encaixa en el festival Càntut perquè la percussió corporal és un instrument popular tan antic com les cançons tradicionals, i la idea no és tant cantar-les sinó despullar-les pel que fa a la instrumentació, entenent-les des del cos i des de la veu».

La intenció d'aquest curs és que tingui continuïtat i itineri, sempre sota el segell del Càntut i, de moment, com explica Serratosa, es repetirà «a Sant Cugat».