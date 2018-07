L'Alternativa creix en activitats de dia i proposa l'antifeixisme com a eix temàtic

«Volem trencar la idea que la Festa Major Alternativa (FMA) és només de nit i pensada únicament per als més joves, i per això cada any hem ampliat les activitats de dia amb actes lúdics i familiars. Volem que sigui cada cop més una festa major aglutinadora». Sense oblidar l'esperit «reivindicatiu» d'una festa autogestionada, que enguany té com a eix l'antifeixisme, Marc Garcés, Anna Moncunill i Cati Morros van presentar ahir a la plaça Puigmercadal la 27a edició de la Festa Major Alternativa de Manresa, que se celebrarà del 18 al 26 d'agost.

Organitzada per Arran, Ateneu La Sèquia, CUP, La Gatzara-Fot-li foc! i la PAHC, l'Alternativa de Manresa vol ser aquest espai on, remarcava Garcés, «compartim, vivim, festegem però també posem sobre la taula temes que ens preocupen». I després d'un any de revoltes polítiques i feministes, va subratllar Moncunill, que han estat «respostes per un feixisme, tant individual com institucional», l'Alternativa ha volgut incloure dins la festa l'esperit de lluita, combat i conscienciació amb una idea: «No passaran». És per això que l'antifeixisme planarà per l'Alternativa adulta i la infantil. Des dels jocs d'aigua i el taller d'estampació antifeixista, adreçat als infants, que farà Susanna Ayala, passant pel room escape que se celebarà a l'Anònima, titulat «Tombant els plans de Hitler», i fins a la falla, de 8 metres, el darrer dia de festa. Així mateix, com continuava Moncunill, hi haurà una xerrada i una taula rodona per tractar el tema de l'antifeixisme.

Morros va destacar l'ampliació de l'oferta de dia, que començarà abans, amb documentals, xerrades o microteatre, pensant en el públic més familiar. De dimecres a diumenge, van destacar, se celebraran els concerts i es mantindrà el protocol contra les agressions sexuals amb punts d'informació a totes les barraques. Garcés va posar l'accent en la música, amb una quinzena de grups, locals i d'arreu, «d'estils molt variats» que sovint «no tenen cabuda en el circuit comercial». La intenció és que l'Alternativa de Manresa serveixi «perquè el públic descobreixi noves bandes amb un directe que no deixi indiferent ningú».