?«És un conte molt fàcil de llegir i molt planer,que alhora és molt dolç. Té una mica de pebre i molta imaginació, per tant no només és una lectura que sempre m'ha agradat i he repetit en diverses ocasions, sinó que penso que és una bona recomanació per a qui vulgui llegir quelcom diferent i no conegui Baricco».