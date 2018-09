Sis dies traçant a peu un camí per la pau

Per a Ada Vilaró, el projecte Pas per la pau era «un somni» que guardava en un calaix. I ara, en el marc de la 21a edició de la Fira Mediterrània, «el calaix s'ha tornat a obrir». L'artista, que ja va ser al certamen manresà amb una performance de 24 hores l'any 2015, caminarà enguany durant sis dies a través del territori bagenc, en una marxa artística que començarà a Sant Benet i farà parada a Montserrat i al centre penitenciari de Lledoners, entre altres punts.

A partir del 30 de setembre i fins el 5 d'octubre, Vilaró farà el recor-regut en silenci, acompanyada de persones i col·lectius de la comarca i dels músics de la Cobla Catalana dels Sons Essencials. La caminada, oberta a tothom que s'hi vulgui sumar (amb prèvia inscripció al web adavilaro.com/pasperlapau), es farà per trams, cada dia a partir de dos quarts de 10 del matí. A la tarda, un cop s'arribi als municipis, es durà a terme una acció poètica anomenada «Paraules per la pau» i es desplegarà una tela de grans dimensions, en la qual la gent podrà escriure mots i impressions sobre aquesta temàtica.

«Es tracta d'un projecte escènic sobre les arrels i desarrels, els exilis físics i els de l'ànima; és un silenci que camina», explicava ahir Ada Vilaró. «L'objectiu és despertar consciències per dignificar la vida. Els projectes de llarga durada permeten que el que passi sigui una experiència real; aquesta és la diferència amb el teatre».

Per a David Ibáñez, director de la fira, « Pas per la pau és un projecte oceànic, ambiciosament humil, ja que no s'ha posat límits. A partir de tres idees –pau, arrel i presència– connecta la cultura popular i la creació contemporània, i és una metàfora sobre reconnectar-nos amb el territori».



Espectacle inicial a Sant Benet



El projecte constarà de tres etapes. La primera tindrà lloc diumenge 30 de setembre, a tres quarts d'una del migdia, amb l'espectacle inicial: un muntatge sonor, visual i poètic que es farà a diversos espais del monestir de Sant Benet de Bages, amb un preu de 10 euros. Abans, a les 11.30h, actuarà la fanfàrria femenina Balkan Paradise Orchestra, amb un repertori festiu de músiques populars balcàniques. Tot plegat formarà part de la jornada pòrtic, que oferirà un tastet del que es podrà veure a la fira.

«Sant Benet és el punt de partença, és l'espurna. Em van dir: 'fes el que vulguis als espais que vulguis'. Sense aquesta confiança i aquesta poètica de la imaginació, el projecte no existiria», deia ahir Vilaró. La idea, explica, és que el públic sigui part important de l'espectacle inicial, «que ho visqui».

La segona etapa consistirà en la caminada com a tal. Una de les parades destacades serà la de la presó de Lledoners. «Es va prendre la decisió d'anar-hi abans que hi portessin els presos polítics. La presó forma part del paisatge del Bages, i la divisió del mur no ha de ser una divisó per a la pau. La idea és que els presos de Lledoners també escriguin paraules a la tela i que alguns, que tenen permisos, ens acompanyin l'últim tram».

Finalment, el projecte es tancarà a Manresa, amb un espectacle final de caire festiu que passarà per la plaça Europa i el carrer del Balç, i acabarà a la Seu, amb la lectura del text d' El gran dictador i les actuacions de Xàldiga i la cobla. També es penjarà la tela amb les paraules a la porta de la Seu.