El Kursaal de Manresa rep el Premi Catalunya de Teatre a la programació d'un equipament públic

El Teatre Kursaal de Manresa ha rebut aquesta nit de dimarts, durant la gala Catalunya Aixeca el Teló, el premi Catalunya de Teatre a la sala de teatre públic amb la programació més destacada per la seva coherència, rellevància o innovació. Promoguts per l'Associació d´Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), els Premis Catalunya de Teatre han celebrat la seva primera edició. El mateix guardó, però per a sala de teatre privat, ha estaser per a El Maldà. També es van distingir a Daniel Martínez, per la seva contribució a la millora i articulació de les arts escèniques; Silvia Munt, per la seva trajectòria artística i per l´interès artístic al llarg d'aquesta temporada; i Teatre de la Gleva, com a sala i projecte artístic de futur.

Els premis Catalunya de Teatre són una iniciativa d'ADETCA, creats amb la finalitat de premiar anualment persones i/o entitats rellevants de les arts escèniques. Els premis s'atorguen de forma directa sense terna de candidats a partir de les nominacions d'ADETCA i de la posterior decisió d'un jurat extern. Les nominacions quedaran en l'àmbit intern i no es faran públiques.

Com expliquen els promotors, els premis ni competeixen ni volen competir en un futur amb altres guardons d'arts escèniques que s'entreguen a Catalunya, sinó que els volen complementar i la previsió és que s'entreguin a la gala d'inici de temporada de Catalunya Aixeca el Teló.

El jurat d'aquesta primera edició el formava Marta Cervera (periodista teatral); Agnela Domínguez (SGAE); Marta Clari (ICUB); Nuria Lomas (Diputació de Barcelona); Marta Font (públic- Amics de la Ivanow) i Magda Puyo (Institut del Teatre). Com a secretari, Antoni Escudero