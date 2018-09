275 dansaires mostraran al Kursaal la riquesa d'estils de ball que es practiquen a Manresa

Manresa Balla! vol mostrar, amb motiu de la capitalitat cultural que la ciutat ostenta Manresa aquest any, la riquesa i diversitat d'estils de ball que es practiquen a la ciutat. Un total de 19 entitats i escoles de dansa presentaran unes píndoles coreogràfiques de 3 o 4 minuts en un espectacle únic que es presentarà a la sala gran del Kursaal el proper diumenge 21 d'octubre en dues funcions, a les 17h i a les 19:30 h.

Les peces seleccionades per al 'Manresa balla!' van del flamenc a la sardana, passant per les danses tradicionals, les danses urbanes, la dansa clàssica, la dansa contemporània, els balls de saló, les danses orientals, el ball rítmic, els musicals, la Línia Dance al Lind Hop, el tango o les sevillanes. Al final de l'espectacle tots els dansaires interpretaran una coreografia conjunta.

A l'espectacle Manresa Balla! hi participaran més de 275 dansaires sota la coordinació de la coreògrafa Montse Colomé, que ja va dirigir l'espectacle 'L'Inauguraal' del teatre Kursaal el febrer del 2007. Com ajudant de direcció de l'espectacle hi haurà el manresà David Pintó, que interpretarà també un personatge que conduirà l'acte.

Les entrades, que tenen un preu únic de 5 euros, ja són a la venda i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet a www.kursaal.cat