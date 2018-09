«La família carajillera» omple en un concert que clama a l'alegria de viure

?Dijous, els assistents al concert d'El Quinto Carajillo, a l'entrar a la Sala Petita del Kursaal es van trobar damunt del seient una nota que els havien deixat els mateixos artistes i que deia «Ara és el moment de fluir. Ni el passat ni el futur. Ni ahir ni demà. Ni abans ni després. El moment és ara. Moltíssimes gràcies per ser-hi». En aquella nota es resumia el acabaria sent el concert, una hora i mitja d'alta intensitat musical i un cant a l'alegria de viure. I també la representació de la complicitat entre els artistes i el seu públic fidel, aquell que Sílvia Mas, en la seva presentació al programa de mà, definia com «la família carajillera». L'actuació al Club de la Cançó de la banda rumbera de Sant Joan de Vilatorrada va ser l'última de la seva gira i la van cloure amb l'estrena del vídeo de la cançó Te lo digo yo. Va ser el punt final d'un concert amb les entrades exhaurides i el punt i seguit d'una carrera que promet.