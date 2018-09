MÚSICA I MÚSICS DEL BAGES

l santuari de la Mare de Déu de Joncadella, patrona del Pla de Bages, és un centre de devoció i de pelegrinatge per ser advocada contra les malalties i protectora de les collites, que celebra la seva festa el dia 8 de setembre. És al municipi de Sant Joan de Vilatorrada, dins la parròquia de Sant Martí de Torroella, amb la protecció de bé cultural d'interès local; a prop hi ha una creu dedicada al vot de poble (1916).

Segons la tradició, és una imatge trobada al segle XI en el lloc de «Jonchadella» (lloc ple de joncs), per això rep el nom de Mare de Déu de Joncadella, encara que hi ha altres hipòtesis. L'actual imatge, de l'escultor vigatà Julià Fàbregas, és una reproducció de l'original desapareguda durant la guerra civil, encara que amb modificacions.

Des del segle XVIII, segurament des de la construcció de l'actual església (1748), la música acompanya aquesta devoció, cantant els Goigs de Ntra. Sra. de Joncadella que comencen amb el text: «Senyora de Joncadella, sou molt bella! / El cel per Vos, verge pia, feu que logrem algun dia» (com s'esmenta en el Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, 9, 1907). Posteriorment, en el segle XX, altres compositors també li varen dedicar cançons i goigs, mostra de la devoció que va mantenir sempre.

Joaquim Pecanins Fàbregas (1883-1948), sent director de l'Orfeó Manresà, va escriure uns Goigs de Ntra. Sra. de Joncadella, amb lletra de Jaume Boloix. Amb el Lema «Vox populi, vox Dei» aquesta obra va obtenir el primer accèssit del Certamen de l'Acadèmia Bibliogràfico-Mariana (1915), amb el text: «Ja que sou tan pura i bella / que fins Déu vos dona el cor / Blanc estel de Joncadella / féu més gran el nostre amor».

En aquesta obra, Pecanins va voler plasmar l'esperit del motu propio que l'Església s'aplicava, i ho concreta dient que presenta una simplicitat en l'acompanyament d'orgue. Pecanins creu que sempre és millor deixar cantar el poble sol amb el ritme del seu propi alè, perquè el cant li surt del cor amb un mateix batec i el cor li porta el ritme als llavis amb una mateixa unció espiritual.

Més endavant, el músic Nicanor Pérez i Ferrándiz (1891-1957) li va dedicar dues obres: una cançó i uns goigs. La cançó A la Verge de Joncadella amb una tonada binària, senzilla però emotiva, amb el text: «Brillant Estrella / de Joncadella, / la Verge aimada dels pelegrins; / siau, Madona, / nostra Patrona / fins a la Patria dels Serafins».

Els Goigs de la Mare de Déu de Joncadella

–melodia en re major i compàs ternari-, amb la lletra de dotze estrofes explicatives o petitòries de Mn. Josep Pont, que diu en la tornada: «Bell Estel de Joncadella / als fills vostres ampareu». Cal remarcar la quarta estrofa com a patrona del Pla de Bages: «Aquí els vostres devots venen / de Manresa i Castellnou, / que es molt gran l'amor que us tenen/ bé ho veieu i sabeu prou; / de tot vostre Pla de Bages / honrada aquí us veieu».

Editats l'any1949, encara que sense la melodia, hi ha uns anomenats Goigs nous de Nostra Senyora de Joncadella, amb el primers versets: «Déu vos salve Reina mia / de les Verges la mes bella / mes pura que el llum del dia / Senyora de Joncadella», però que sembla no han esdevingut populars. Felicitem als devots del santuari marià que canten cada any en la seva festa, els Goigs de la Mare de Déu de Joncadella, del mestre Nicanor Pérez. D'aquesta manera demostren la seva continuada estima al santuari i a la música.