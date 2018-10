La immunoteràpia del càncer guanya el Nobel de Medicina

Els investigadors James P Allison i Tasuku Honjo han estat distingits amb el premi Nobel de Medicina 2018, segons ha anunciat l'Institut Karolinska de Suècia, pels seus descobriments sobre de la teràpia contra el càncer mitjançant la inhibició de la regulació immune negativa.

"Aquest any el premi constitueix una fita en la lluita contra el càncer. El descobriment fet pels dos llorejats de la medicina aprofita la capacitat del sistema immune d'atacar les cèl·lules canceroses alliberant els frens en les cèl·lules immunes", han assenyalat a l'hora d'anunciar el premi.

Per arribar a aquest descobriment, l'investigador nord-americà James P. Allison va estudiar una proteïna que funciona com un fre en el sistema immunològic. Es va adonar del potencial de deixar anar el fre i de desencadenar les nostres cèl·lules immunes per atacar tumors. Ell va desenvolupar aquest concepte en un nou acostament per tractar a pacients.

Per la seva banda, el japonès Tasuku Honjo va descobrir una proteïna en les cèl·lules immunes i va revelar que també funciona com un fre, però amb un mecanisme d'acció diferent. Les teràpies basades en el seu descobriment van demostrar ser "sorprenentment eficaços" en la lluita contra el càncer, recorden des de l'Institut Karolinska.

"El càncer mata milions de persones cada any i és un dels majors desafiaments per a la salut de la humanitat", per aquest motiu consideren important premiar els dos investigadors que han "establert un principi totalment nou per a la teràpia del càncer".