El Kursaal encén avui l'arbre de Nadal amb teatre i cançons

Una cinquantena d'alumnes de l'Escoleta de Teatre de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal s'encarregaran, avui, a 2/4 de 8 del vespre, de fer el compte enrere i encendre els llums de l'arbre de Nadal del Kursaal que, com cada any estarà instal·lat al pati durant les festes. Ho faran amb una petita mostra de teatre i cançons nadalenques. L'acte és obert al públic. També avui a la tarda a partir de les 6 es posaran a la venda més de 70 espectacles de la nova temporada del Kursaal. Les taquilles amplien horaris per aquestes festes. Així, del 17 de desembre al 4 de gener estaran obertes de les 11 del matí a la 1 del migdia i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre.