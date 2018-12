De la tranquil·litat de Sant Esteve al brogit de Manresa

? A l'antiga rectoria de l'ermita de Sant Esteve de Comià –amb petit cementiri i tot– s'hi està molt bé. Cases explica que a vegades passen molts dies abans no baixa a Borredà a fer-hi la compra. Però darrerament ha hagut d'agafar el cotxe i anar a Manresa en diverses ocasions perquè una cosa és voler tranquil·litat i una altra ser un músic reconegut i sol·licitat. A més de participar en la presentació de la nova temporada del Kursaal, el sallentí va anar a la capital bagenca per recollir el Premi Bages de Cultura i, aquest darrer dissabte, novament al teatre del Passeig per actuar en un dels dos concerts de comiat de Gossos, grup del qual va produir el seu primer disc.