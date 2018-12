Llibres per entendre el món

El canvi climàtic, les amenaces de la democràcia, l'auge dels populismes i del feixisme, la reivindicació feminista, la crisi econòmica, Donald Trump, ... La humanitat té molts fronts oberts que demanen una lectura pausada de les causes i els efectes, dels orígens i les conseqüències. En aquest article es proposen 30 llibres que ens donen algunes claus per intentar entendre què està passant. I no, no hi ha cap títol sobre el procés català perquè aquesta és una altra història i demanaria un altre article per si sol.



1. 21 lliçons per al segle XXI

Yuval Noah Harari. Edicions 62. 496 pàgines. 21,90 euros. L'historiador israelià autor dels supervendes 'Sàpiens' i 'Homo Deus', proposa una mirada als grans reptes que té plantejada la humanitat a l'entrada del segle XXI. Un exercici de diagnosi i prospectiva per explicar quins són els grans desafiaments del present i el futur immediat: tecnologia, política, societat, ...



2. Massa foc

Vicenç Villatoro. Pòrtic. 208 pàgines. 17,90 euros. Savonarola i Maquiavel són dos personatges arquetípics de la Florència dels Medici, que a finals del segle XV era una de les repúbliques més cultes i corruptes del continent. Imaginant els diàlegs que haurien pogut tenir ambdós -integrisme vs republicanisme-, Villatoro planteja qüestions que ressonen profundament en el segle XXI.



3. Desobeir

Frederic Gross. Angle Editorial. 240 pàgines. 18,90 euros. El més estrany, en el món que vivim, és que la desobediència no sigui la forma habitual de manifestar-se de les persones. El filòsof francès analitza a fons els motius pels quals els humans som obedients malgrat que hi ha unes elits i uns sistemes socials que fomenten la injustícia, la desigualtat i la precarietat.



4. El coraje de la desesperanza

Slavoj Zizek. Anagrama. 408 pàgines. 20,90 euros. El pensador eslovè ens convida a entendre que la creença en una alternativa al cataclisme actual és un fetitx que ens impedeix veure-hi més enllà i analitzar el punt mort on ens trobem: l'ús de la mentida com a arma política, la degradació moral de Trump, les lluites d'emancipació sexual, les revoltes urbanes, l'inevitabilitat del capitalisme.



5. Cómo mueren las democracias

Steven Levistky i Daniel Ziblatt. Ariel. 336 pàgines. 22,90 euros. La democràcia està en perill? Sembla que aquesta pregunta era impensable fa pocs anys, però l'auge dels populismes en diversos racons del món és una amenaça. Per què, com expliquen els autors, les democràcies ja no s'esfondren amb cops violents sinó amb una erosió més o menys lenta de la política tradicional.



6. Fascismo

Madeleine Albright. Paidós. 352 pàgines. 22,90 euros. L'ex-secretària d'Estat dels Estats Units alerta que és ara el moment en el que la democràcia està més en risc des del final de la Segona Guerra Mundial, quan va semblar que el feixisme havia estat derrotat. Albright adverteix que el feixisme no tant sols no va morir sinó que es va mantenir latent i ara rebrota arreu.



7. Per combatre aquesta època

Rob Riemen. Arcàdia. 152 pàgines. 16 euros. El ressentiment contra la degradació de la democràcia fomenta l'auge dels populismes i amaga, en el seu interior, el ressorgiment del feixisme. Riemen en parla en els dos assaigs breus que conté aquest llibre on reivindica l'humanisme europeu per fer front i combatre la ignorància, l'odi i l'estupidesa organitzada que amencen la convivència.



8. La explosión populista

John B. Judis. Deusto. 192 pàgines. 17,95 euros. L'autor exposa la teoria que el populisme que avui en dia assetja en diferents racons del món occidental va néixer durant la dècada dels 80 i, posteriorment, va saltar l'Atlàntic cap a Europa. Un fil uneix fenòmens com l'arribada de Donald Trump al poder, el Brèxit i l'ascens dels populismes en diferents països europeus.



9. Populisme

Ferran Sáez Mateu. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 238 pàgines. 20 euros. Què diem quan diem 'populisme': una ideologia o un llenguatge emocional? El filòsof Ferran Sáez Mateu intenta respondre què hi ha al darrer del concepte i què tenen en comú personatges com Viktor Orbán, Nicolás Maduro, Marine Le Pen, Rodrigo Duterte i Donald Trump, entre d'altres.



10. Retrotopia

Zygmunt Bauman. Arcàdia. 224 pàgines. 19 euros. L'estranya paraula que dóna nom al títol del llibre té a veure amb el fenomen de retorn a les idees del passat que embolcalla les societats que se senten desconnectades d'un futur millor que el que viuen. El festeig amb el passat, però, amaga un munt de perills perquè comporta angoixa, decadència, inseguretat i molt retrocés moral.



11. Comprender la democracia

Daniel Innerarity. Gedisa. 96 pàgines. 7,90 euros. L'empoderament de la ciutadania és un element imprescindible per fer efectiva la democràcia i no l'augment de la delegació en les institucions de la presa de decisions. Innerarity analitza l'aparent contradicció entre la necessitat d'una major complexitat social per a millorar la democràcia i la sensació que aquesta complexitat ens n'allunya.



12. Historia reciente de la verdad

Roberto Blatt. Turner. 128 pàgines. 9,90 euros. Un espai tribal, una trinxera personal, ... aquestes expressions serveixen a l'autor per marcar els espais on es refugien molts ciutadans en una era en que la veritat ha perdut el valor universal que havia tingut per a la religió o la Il·lustració. La ciutadania cerca ara la seva zona de confort als grups de whatsapp i els comptes de twitter afins.



13. Por. Donald Trump a la Casa Blanca

Bob Woodward. Navona. 496 pàgines. 20,90 euros. Com és actualment la vida a la Casa Blanca amb Donald Trump com a president? Bob Woodward, un dels dos periodistes que van destapar el Watergate, exposa de quina manera es prenen les decisions del president més contestat -admirat i odiat a parts iguals- de les darreres dècades als Estats Units.



14. El regreso liberal

Mark Lilla. Debate. 160 pàgines. 17,90 euros. Refugiar-se en els debats sobre les identitats -racials, sexuals, ...- va apartar el progressisme (és a dir, el Partit Demòcrata) nordamericà dels problemes reals del carrer. És per això que fenòmens com el de Donald Trump han tingut el camp obert per imposar-se en molts llocs dels quals els demòcrates se n'havien anat allunyant.



15. La crisis de la eurozona

Diversos autors. RBA. 448 pàgines. 24,99 euros. Quin és el futur d'Europa com a regió econòmica, política i social? Els efectes de la crisi iniciada el 2008 encara es deixen sentir i el recel entre els països del centre del continent i els de la perifèria és un obstacle per aconseguir l'harmonia. Europa té punts forts i d'altres febles que analitzen Celi, Ginzburg, Guarascio i Simonazzi.



16. L'agonia del capitalisme

Francesc Cabana. Pòrtic. 136 pàgines. 17,50 euros. El capitalisme va ser el responsable de l'auge general del món occidental, opina l'autor, però ara està caduc perquè genera molt patiment. L'alternativa de l'economia planificada, a més, tampoc va donar cap bona solució. Per tant, cal analitzar quina hauria de la nova fórmula per aplicar al sistema econòmic i fer un món més just.



17. Crash

Adam Tooze. Crítica. 784 pàgines. 29,90 euros. Fa una dècada de l'esclat de la crisi global i l'autor en fa una mirada panoràmica per entendre que no va ser un accident sinó l'inici d'un canvi global, amb derivacions importants no tant sols en l'economia sinó també en la política (ascens de Trump, el col·lapse de Grècia, el Brèxit, ...). I al final, Tooze es pregunta si hi ha una porta de sortida.



18. El sueño de los mártires

Dardo Scavino. Anagrama. 248 pàgines. 18,90 euros. El darrer Premi Anagrama d'assaig va ser per una reflexió sobre les causes del terrorisme islamista, alimentat per milers d'europeus educats en els valors democràtics però atrets per a la causa del califat universal. El filòsof argentí considera que estem davant de la primera guerra global i qualsevol racó del món pot ser el camp de batalla.



19. Buen entretenimiento

Byung-Chul Han. Herder. 168 pàgines. 13,50 euros. La dicotomia entre treball i oci entesa des del punt de vista cristià com l'oposició entre Passió i joc sembla que arriba a la seva fi en unes societats en que es ludifica el treball i els espais laborables són ergonòmics. El reconegut pensador alemany d'origen subcoreà analitza com l'oci arrela en el nostre sistema social.



20. L'ull i la navalla

Íngrid Guardiola. Arcàdia. 264 pàgines. 22 euros. La pantalla ja és la interfície global a través de la qual ens comuniquem. I això comporta que tinguem unes vides hiperconnectades. L'autora, però, defensa que cal combatre la mercantilització de la mirada i reimaginar-nos com a individus per no cedir tot el terreny als relats hegemònics i autoritats del neoliberalisme.



21. Tombar l'estaca

Diversos autors. Tigre de paper. 216 pàgines. 15 euros. En el relat hegemònic de la Transició de la dictadura a la democràcia, hi ha veus que han quedat silenciades, marginades, perseguides. Les identitats són un dels eixos del debat del món actual, i en aquesta obra diversos autors exposen com, 40 anys després de la mort de Franco, hi ha discursos que no poden expressar-se de forma reeixida.



22. El himen y el hiyab

Mona Eltahawy. Capitán Swing. 216 pàgines. 18,50 euros. Ser dona és complicat, ser-ho en països on el fonamentalisme és institucional, encara més. La periodista egípcia manifesta a través dels seus articles el compromís amb la defensa de la dignitat de les dones en uns països on les forces repressives de la política, la cultura i la religiós les releguen a ser ciutadanes de segona categoria.



23. Teoria King Kong

Virginie Despentes. L'Altra. 152 pàgines. 14,95 euros. Manifest feminista contundent de la cineasta i escriptora francesa Virginie Despentes a partir de les pròpies experiències i reflexions. Una a una, l'autora va delatant les estratègies de dominació i repressió que la societat patriarcal fa servirer per imposar el seu relat i la vigència de la seva hegemonia.



24. La mare de totes les preguntes

Rebecca Solnit. Angle. 240 pàgines. 16 euros. Una de les pensadores més estimulants del panorama nordamericà aborda el discurs reaccionari del masclisme que sovint condiciona la mirada sobre les dones. En una tertúlia política li van demanar perquè no tenia fills: no venia al cas, és clar. Però l'home que li va fer la pregunta ja havia rebaixat el seu paper de persona capaç de parlar de política.



25. Monstruas y centauras

Marta Sanz. Anagrama. 131 pàgines. 8,90 euros. Des de l'esclat del MeToo, el feminisme ha incrementat exponencialment la seva presència mediàtica i ocupa un espai central en el debat sobre les societats del segle XXI. Sanz, que també aborda fets com la sentència de La Manada, reflexiona sobre el camí que ha d'emprendre el moviment per no ser absorbit, banalitzat ni comercialitzat.



26. Antropoceno

Manuel Arias Maldonado. Taurus. 256 pàgines. 18,90 euros. Per primer cop a la història, l'activitat humana té tal incidència en el discurs geològic del planeta que ja hi ha entre la comunitat científica un ampli consens en considerar que hem entrat a l'era de l'Antropocè. Un període en el que el canvi climàtic amenaça seriosament la supervivència de la humanitat i causa l'extinció d'altres espècies.



27. Factfulness

Hans Rosling. La Campana. 336 pàgines. 20,90 euros. Si ens pregunten sobre qüestions que ens superen com ara quanta gent viu en la pobresa o quantes nenes estan escolaritzades, sempre triem la resposta més pessimista. Però no hi ha cap motiu per fer que la nostra visió del món sigui la més negativa, segons explica Rosling, professor de salut global i fenomen Global TED.



28. Després de la fi del món

Diversos autors. CCCB. 160 pàgines. 20 euros. El catàleg de l'exposició 'Després de la fi del món', que va acollir el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona presenta diversos textos que parlen d'un futur proper que no s'ha d'assemblar en res al present que estem vivint ara. El canvi climàtic i els seus efectes o la condició de l'ésser humà són qüestions sobre les que cal pensar a fons.



29. Nova il·lustració radical

Marina Garcés. Anagrama. 80 pàgines. 7,90 euros. La civilització és assetjada per una reacció antiil·lustrada i sembla que a la població li falten arguments per defensar la llibertat i actuar contra aquest atac. En l'època de 'la condició pòstuma', cal fer emergir una nova il·lustració que decanti a favor de la salvació el combat que el nostre temps manté contra la condemna.



30. Vida líquida

Zygmunt Bauman. Paidós. 208 pàgines. 14 euros. Una nova edició d'un dels llibres que més han contribuït a definir la societat de principis del segle XXI és aquest text de Bauman que explica com el capital ho ha convertit tot, absolutament tot, en una mercaderia. Des dels objectes a les persones. Tot un clàssic que no pot faltar en aquesta llista sobre llibres per entendre el món d'avui en dia.