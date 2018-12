Manresa convoca un concurs de música que formarà els grups amb un bombo de loteria

Activar el talent de la ciutat i «esperonar la creació de música original». Amb aquesta premissa s'ha presentat avui el primer concurs de creació musical «ràpida i espontània», de nom Tarima Ex Novo, que busca quaranta músics, especialment joves, a partir de 16 anys, per a participar-hi. La idea és ubicar-los de manera aleatòria en 10 grups de quatre persones, que tindran un mes per crear tres temes propis que presentaran el 30 de març, al Mercat de Puigmercadal, dia del concurs per triar els guanyadors.

Organitzat per la cooperativa de producció cultural Cultura del Bé Comú, que l'any passat va portar set propostes musicals emergents durant el febrer i el març al Bar Nais (el cicle Tarima), Tarima Ex Novo s'ho juga tot a l'atzar. I no és cap broma. Un bombo de loteria determinarà, a través d'un sorteig, la formació dels diferents grups. La participació és individual i, per tant, els músics probablement no es coneixeran. I sí, pot sortir un grup de quatre bateries o de tres flautes dolces. I sí, com subratllen els coordinadors del projecte, Marc Orriols i Jordi Jet Serra i la mateixa regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, el concurs pot ser un «nyap»... o no. Es tracta de «sacsejar i donar una empenta a gent jove que vol fer música. Si no fem res, mai no passa res. De vegades cal provocar una acció per trencar barreres», remarcava Jet Serra.

Si els promotors del concurs s'han empescat aquesta idea és perquè, expliquen, han detectat la mancança de grups musicals nous que creessin els seus propis temes, fugint de les versions. «Bàsicament, el que hi ha a la ciutat o bé són cantautors o músics de trap, que poden crear al menjador de casa seva». Una «mancança», subratlla Jet Serra, que va lligada a una altra: locals o bucs d'assaig, una reclamació endèmica a la ciutat que ha tingut excepcions privades que no han acabat de reeixir. Hi falten locals per assajar i escenaris petits, com en el seu moment La Peixera, recordaven avui, per articular circuits musicals de petit format. «Les carboneres de l'Anònima serien bons bucs d'assaig», ha apuntat Jet Serra, una proposta que ha agradar a la regidora, "agraïda" de tenir al costat iniciatives com les proposades per la Cultura del Bé Comú, participants també del Festival Artístic del Barri Antic (FABA). Però, tornant als bucs d'assaig, i pel solventar momentàniament el problema, durant el mes en què els grups creïn els seus temes l'Ajuntament, explicava Crespo, posarà a disposició dels músics l'Espai Jove Joan Amades (centre cívic) i els promotors oferiran, si així ho demanen els grups, suport logístic i artístic.

Com explica Orriols, el jurat el formaran tres persones vinculades al món de la música de la ciutat. Es lliuraran dos premis: «l'absolut, deliberat i decidit pel jurat», que comportarà una dotació econòmica de 300 euros i la possibilitat de fer un concert al FABA; i un segon, el del públic, «a través de votacions a les xarxes socials» i amb la possibilitat de gravar un tema original a l'Estudi Aviram.

La difusió del concurs («ja sabem que hi ha gent interessada per les jam sessions que se celebren al Nais») es farà a través de les xarxes, escoles de música de la comarca i diferents punts d'informació. I els grups participants tindran noms de carrers del barri vell de la ciutat, com Amigant, Arbonés o Cantarell. Alguna necessitat prèvia? «Ganes de participar-hi, sense vergonya i sense complexes». El jurat valorarà, en especial, «l'espontaneïtat i la creativitat». L'inici, però, serà una loteria.

Les dates a tenir en compte

14 de desembre: comença el període d'inscripció, que s'acabarà el dia 27 de febrer. Inscrripcions a https://tarima.cat

28 de febrer: dia del sorteig, al Bar Nais a les 22.30 h. Serà públic i retransmès en directe a través de l'Instagram de @tarimamanresa.

1 de març: començarà el procés creatiu dels grups, que durarà un mes.

30 de març: la final del concurs es durà a terme en una jornada el dissabte 30 de març al Mercat de Puigmercadal. Hi participaran també grups locals emergents.

