Jordi Cabré guanya el 59è Premi Sant Jordi amb la novel·la «Digues un desig»

L'advocat i escriptor Jordi Cabré va guanyar ahir el 59è Premi Sant Jordi de novel·la, dotat amb 60.000 euros, per Digues un desig, mentre que el Mercè Rodoreda de contes, dotat amb 6.000 euros, se'l va endur Víctor García Tur, i el Carles Riba de poesia va ser per a Carles Rebassa. Els premis es van lliurar durant la tradicional gala literària de la Nit de Santa Llúcia, organitzada per Òmnium Cultural, aquest any a Sabadell, i en la qual el seu vicepresident, Marcel Mauri, va recordar que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, fa «424 dies que és injustament a la presó, com la resta d'empresonats». Tampoc no va oblidar els polítics «exiliats».

Durant la vetllada es va atorgar, també, el Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, dotat amb 6.000 euros, a l'escriptora Maite Carranza per L'alè del drac, i el 56è premi Josep Maria Folch i Torres, dotat amb 4.000 euros, per a obres infantils, se'l va endur la professora Núria Franquet per La Liang dins del quadre.

D'altra banda, el premi Muriel Casals de Comunicació, com ja s'havia fet públic, va ser per a Jaume Roures i Tatxo Benet, i el 31 premi internacional Joan B.Cendrós ha estat per al periodista de la televisió pública de Finlàndia Pertti Pesonen.

La novel·la guanyadora del Sant Jordi, premi al qual van concórrer 39 manuscrits i que publicarà Enciclopèdia Catalana el febrer, és un «thriller psicològic», amb diferents capes, «una proposta original i diferent, amb ambició estilística, que proposa una literatura juganera, en la qual hi ha humor i ironia», com va explicar, en nom del jurat, David Guzmán.

Jordi Cabré, amb diversos premis en la seva trajectòria, explicava que l'obra comença quan un escriptor entra en una llibreria per Sant Jordi i descobreix que el títol més venut aquell dia és la seva autobiografia... que ell no ha escrit.

La novel·la, que tracta sobre la identitat, inclou una història d'amor inconfessable, i, per a Cabré, és «una reivindicació del poder de la ficció i de com la línia entre realitat i ficció és tan petita que les acabem confonent». Feliç d'haver obtingut el guardó, la novel·la està escrita en primera persona, i «encara que el protagonista se'm pot assemblar una mica, no soc jo. Jo no he matat ningú», bromejava referint-se a la trama. Per a Cabré, «fer ficció no és exactament enganyar. A vegades, en un relat inventat podem trobar més veritat que la veritat mateixa».