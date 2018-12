El CosmoCaixa celebra els 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna de la mà de Tintín

El CosmoCaixa commemora els 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna de la mà de Tintín, el personatge de còmic creat per Hergé, a l'exposició «Tintín i la Lluna. Cinquanta anys de la primera expedició tripulada». La mostra permet remuntar-se al 20 de juliol de 1969, quan per primera vegada l'home va arribar a la Lluna a bord de la nau «Apollo 11». Gairebé 20 anys abans però Hergé havia preparat el viatge a la Lluna publicant entre 1950 i 1953 «Objectiu: la Lluna» i «Hem caminat damunt la Lluna». En declaracions a l'ACN, Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària La Caixa, ha dit volen sumar en la mostra «coneixement i expressió artística a través del còmic». L'exposició es podrà visitar des d'aquest dilluns fins al 26 de maig del 2019.

«Tintín i la Lluna. Cinquanta anys de la primera expedició tripulada» està estructurada en dues parts. La primera se centra en l'historietista belga Georges Remí, conegut com a Hergé, i les seves dues famoses creacions sobre Tintín, «Objectiu: la Lluna» i «Aterratge a la Lluna». La segona, permet fer un recorregut científic des del moment que Galileu va observar per primera vegada la Lluna amb un telescopi construït per ell el 1609, fins a l'arribada de l'home a la Lluna al juliol de 1969. L'exposició també mostra tot el que es coneix actualment sobre aquest satèl·lit, com es va preparar aquest viatge ara fa 50 anys i com es preparen aquestes missions actualment.

Entre les peces destacades de la mostra, com ha apuntat Durán, hi ha la rèplica del primer telescopi de Galileu; es podran estudiar les lleis de Newton; la reproducció de la secció de comandaments del mòdul lunar, mòdul interactiu en el que es pot simular caminar sobre la superfície de la Lluna; la rèplica de l'escafandre d'Emilio Herrera; aliments utilitzats en viatges espacials, com diferents objectes reals com productes d'higiene i de primera necessitat, i documents, diaris i revistes que narren aquest moment històric.

Durán ha dit que el CosmoCaixa vol sumar amb aquesta exposició «coneixement i expressió artística a través del còmic, i sumar ciència, tecnologia i les emocions perquè aquestes són les que faciliten tot l'aprenentatge».



«Ja hi soc!»

Tintín i els seus amics tenen un paper protagonista en l'exposició. El CosmoCaixa ha recordat que les primeres paraules que el personatge va pronunciar a l'arribar a la Lluna van ser: «Ja hi soc! He fet uns quants passos! Segurament, per primera vegada en la història de la humanitat, s'ha caminat damunt la Lluna». Tintín va trepitjar la Lluna el 1953 i es va avançar gairebé 20 anys a l'astronauta Neil Armstrong, que va fer els primers passos sobre la superfície lunar.

En aquest sentit, l'exposició recrea l'espai on treballava Hergé, les eines que feia servir per dibuixar les vinyetes, la idea de base que li va permetre crear un còmic, la documentació que llegia i l'inspirava.

Durán ha dit que quan es van plantejar fer aquesta exposició van pensar ràpidament en Tintín. «Volíem sumar tota la divulgació científica i tot el que ha significat l'arribada de l'home a la Lluna per la humanitat i fer-ho a través d'un personatge que ho faci fàcil». Ha destacat que Hergé «es va imaginar l'arribada de l'home a la Lluna i posteriorment alguns equipaments segueixen la línia ideada per Hergé» als còmics. «Què va ser abans?, la idea d'Hergé?», ha preguntat Durán.

Les peces que es poden veure sobre Tintín amb pàgines dels còmics i els personatges en miniatura, entre d'altres, provenen del Museu d'Hergé de Bèlgica.