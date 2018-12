Calaf porta els Pastorets Infantils al Kursaal de Manresa

Els Pastorets Infantils de Calaf compleixen 5 anys aquest hivern i s'han regalat un bolo especial al Teatre Kursaal de Manresa per celebrar-ho. Després de quatre edicions, que han aplegats fins a 5.600 espectadors al Casino de la localitat de l'Alta Anoia, els responsables de la iniciativa, que aplega un centenar i mig de nens i nenes de 7 a 15 anys sobre l'escenari, han volgut sortir del seu marc natural i mostrar a la capital bagenca els arguments de l'èxit. La funció tindrà lloc el dissabte 29 de desembre a les 18 h, i les localitats ja són a la venda al preu de 15 euros (12 euros per a infants fins a 12 anys) a les taquilles i a www.kursaal.cat.

«Vem voler donar una sorpresa a la canalla i els Kursaal ens brinda aquesta oportunitat», explica Eloi Fonoll, que va fer durant dues dècades els dos papers protagonistes als Pastorets gairebé centenaris de la localitat i que compleix ara el cinquè any al capdavant de la versió infantil. Una posada en escena que segueix l'essència del text de Folch i Torres, però adaptat al llenguatge del segle XXI. Per això, hi ha curtmetratges, il·lustracions, fotografies i, fins i tot, un dron en un moment de la funció.

Segons Fonoll, «que ningú pensi que va a veure un espectacle de final de curs, sinó una obra que es diu Pastorets feta per nens i nenes que hi posen tota la il·lusió». De moment, ja hi ha 350 venudes: «som conscients que venir al Kursaal és un risc», en referència a les 800 places del teatre i al fet que ja hi ha altres representacions locals d'aquest clàssic escènic del Nadal, «però hi ha molta gent a qui agraden els Pastorets».

La versió infantil va néixer amb la voluntat de «crear planter» perquè la representació feta per adults -que el 2015 va complir 90 anys- estava perdent pistonada. Des d'aleshores, l'ascensor ha començat a funcionar: «costa, però ja hi ha una una dotzena de joves actors que han fet el salt, i el proper any n'hi haurà uns quants més», afirma Fonoll.