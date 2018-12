Només queden les últimes entrades per a les sessions de diumenge de «Refugiar-se»

Refugiar-se, l'espectacle que tindrà lloc el cap de setmana que ve al refugi antiaeri de la Renaixença i que s'emmarca dins la programació d'activitats per commemorar els 80 anys dels bombardejos franquistes i el final de la guerra civil a la capital del Bages, ja ha exhaurit les entrades per a les tres sessions de dissabte. En queden per a les de diumenge, a les 11,12 i 13 h. Les entrades són gratuïtes i cal recollir-les a la regidoria de Cultura (passeig de Pere III, 27, de 9 a 14 h i de 18 a 21 h de dimarts a divendres).

Refugiar-se, organitzat per l'Ajuntament i l'Associació Memòria i Història de Manresa, és una proposta d'una durada de 25 minuts que inclou dansa, música, pintura i poesia, a través d'un recorregut artístic per les diferents sales del refugi.

La idea i direcció de l'espectacle és a càrrec de Quim Moya i té la participació de Maria Ribera, Mònica Vergés i Laura Bataller (moviment i cos), Sònia Moya (poesia), Àlex Reviriego (música), Èric Casassayas (llums) i el mateix Quim Moya (pintura en directe).