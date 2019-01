L'Aurora acull avui i demà un espectacle infantil sobre la història de la Terra

El Teatre de l'Aurora d'Igualada acull avui i demà (18 h) l'espectacle Mare Terra, del grup anoienc La Companyia del Príncep Totilau. Concebut com un muntatge de titelles, l'obra parla de les preguntes que es fan els infants sobre la vida i el món, acompanyat de la música de Les quatre estacions, de Vivaldi. La companyia proposa, en paral·lel a les funcions, una visita guiada al local de Sant Martí de Tous, on hi té més de 60 titelles, divendres a les 12 h. Per participar-hi, cal inscriure's a info@teatreaurora.cat i el preu va inclòs amb l'entrada de l'espectacle (8 euros, 6 euros amb descompte).