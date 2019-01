Els retrats de nou pintores a la façana de l´antic edifici de la Cambra de Comerç

Una de les intervencions de Txema Rico a la ciutat de Manresa va tenir per escenari la façana de l'antic edifici de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria, a la plaça de Pedregar. L'estiu passat, al capdavant d'una acció executada per una dotzena d'alumnes d'un projecte formatiu, es va crear una pinacoteca a l'aire lliure amb nou retrats de pintores, algunes de tan conegudes com Frida Kahlo i Tamara de Lempicka, i altres que no ho són tant com Sofonisba Anguissola, Marlene Dumas i Raffa Boyadjian. Des d'aleshores, els rostres de totes aquestes artistes miren els vianants en un espai de parets grises que la intervenció ha dotat de colors vius i cridaners.