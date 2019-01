Netflix torna a rodar a Manresa, avui a la fàbrica de l'Anònima

Manresa torna a acollir avui, al llarg del tot el dia, a l'antiga fàbrica de l'Anònima, una jornada de rodatge de la sèrie Hache, que la productora Weekend Estudio du a terme per la plataforma Netflix. És per aquest motiu que avui, com informava ahir l'Ajuntament, es tallarà al trànsit de vehicles al car-rer Llussà. Els vehicles accediran i sortiran del carrer Dama des del carrer Joc de la Pilota. A més, es reservaran dues places de zona blava a l'aparcament del carrer Dama per a la instal·lació d'un grup electrogen (places a tocar al carrer Llussà). Inicialment, el rodatge de la sèrie es farà a l'interior de l'Anònima, on en les anteriors sessions de gravació la productora havia instal·lat el seu centre d'operacions (maquillatge, vestuari, etc.) i on van convertir un dels espais en un gimnàs. Hache la protagonitzen Adriana Ugarte i Javier Rey.