Manresa tindrà el primer centre de la Catalunya Central que oferirà estudis reglats d'arts escèniques

El buit en l'ensenyament de les arts escèniques que tenen els alumnes que acaben el batxillerat artístic a Manresa (que porta dos anys amb més demanda que places) ha estat el detonant perquè un grup de professionals manresans impulsin la creació del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral. Seran dos anys per a l'obtenció d'un títol homologat per la Generalitat que, el primer any, el curs 2019-2020, s'impartirà al Kursaal i que faran que Manresa tingui el primer centre de la Catalunya Central que ofereixi estudis reglats d'arts escèniques. La intenció futura seria, si tira endavant el Centre de les Arts Escèniques, que es traslladessin al Conservatori.

La iniciativa sorgeix de l'associació EAEM (Escola d'Arts Escèniques de Manresa), que lideren els manresans Albert Ruiz, Teti Canal i Guillem Cirera, i tindrà una vintena de places. Són estudis privats -l'Ajuntament de Manresa va declinar la proposta per manca de recursos- i ofertaran una vintena de places. Aquest grau superior només es pot estudiar actualment a Barcelona (5 centres), Granollers, Lleida i Girona. La matrícula s'obrirà el proper mes de maig i el primer curs començarà el setembre. El preu del grau,en els altres centres, oscil·la entre 6.000 i 12.000 euros (els dos cursos). A Manresa encara està per determinar però es tendirà a la banda baixa.

Aquests estudis professionals tindran la participació d'una vintena de professors especialitzats, molt d'ells de Manresa i comarca (vinculats a les Aules i a la Crica, entre d'altres), alguns dels quals van presentar ahir al Kursaal, acompanyats del gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, Jordi Basomba, la proposta formativa. Entre ells, Alícia Puertas, Mireia Cirera, Marc Antoine Picard, Guillem Cirera, Teti Canal, Albert Ruiz o Javi Soler.

L'oferta formativa consta de dos anys acadèmics (2.000 hores), en franja matinal, de dilluns a divendres, de 9 a 15 h. Centrat en un model d'assignatures intensives i de pràctiques escèniques.Per poder accedir al grau els interessats han de tenir un títol de batxillerat o un d'equivalent, tenir els 18 anys complerts dins de l'any natural d'execució de la prova i haver superar la prova específica d'accés que es realitzarà a la mateixa escola.