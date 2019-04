Sant Vicenç ret un emotiu homenatge al veí deportat a camps de concentració nazis

Sant Vicenç de Castellet ha contribuit aquest dissabte a posar noms i cognoms a les víctimes de la barbàrie nazi i ha homenatjat al santvicentí que va morir al camp de concentració austríac de Gusen. Era Manel Lorente, i aquest matí l'artista alemany Gunter Demnig, creador de les llambordes Stolpersteine en memòria a les víctimes de l'holocaust, ha col·locat la del veí del municipi bagenc davant un grup de veïns i autoritats locals que el volien recordar, i la mirada atenta dels descendents de Lorente.

A la Catalunya Central ja hi ha altres municipis on l'artista alemany ha col·locat les llambordes on hi figuren els noms, l'any de naixement, la data que van morir i l'any que van ser deportats als camps de concentració. Habitualment es col·loquen davant de les cases on van néixer aquestes víctimes, però aquest dissabte Demnig la ha posat a la plaça de l'Ajuntament perquè ja no existeix la casa on va néixer el santvicentí deportat.

Ha estat un acte senzill i emotiu en què han intervingut el seu fill, Josep Lorente, que actualment té 82 anys, i el nét Manuel Lorente, de 51. El fill es s'ha mostrat agraït per l'acte que ha tingut lloc aquest dissabte al matí i el seu nét ha afegit que la llamborda col·locada en memòria de l'avi «ha de servir perquè generacions futures ho recordin i no torni a passar». Un record, ha afegit, «sense odi i que no s'ha de fer per jutjar ningú, sinó per evitar-ho en el futur».

L'acte ha finalitzat amb El cant dels ocells, interpretat per la cantant -i regidora a l'Ajuntament- Eulàlia Sardà.

En l'acte, han recordat que les cartes que Manel Lorente va enviar a la seva dona des dels camps de concentració on va estar entre el 1941 i el 1943 estan digitalitzades i arxivades. En l'acte, s'ha fet lectura d'una de les missives en què descriu, sense perdre el sentit de l'humor, la duresa de la vida al camp de concentració. Un document personal que explica com treballava sota unes condicions climatològiques extremes, amb molta neu, i com els peus tenen un color morat pel treball i el fred. A la missiva, diu a seva muller que el seu estat d'ànim ha canviat des que rep, i llegeix, les seves cartes.

Amb aquest reconeixement, Sant Vicenç vol recuperar la memòria de Manel Lorente, que durant la Segona Guerra Mundial va ser deportat als camps d'extermini nazis, primer al de Mauthausen, i després al de Gusen, on va morir el 31 de gener del 1943.

Gunter Demnig va ser divendres als municipis berguedans de Gironella i Puig-reig per col·locar un total de 16 llambordes Stolpersteine en aquestes dues poblacions. La iniciativa que porta a terme l'artista alemany constata que la història d'Europa es configura pel conjunt de vivències personals dels seus habitants, i que en aquest eposidi negre del passat del continent hi ha víctimes a moltíssims pobles i ciutats.