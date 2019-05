El Peguera i el Conservatori porten avui a Els Carlins la seva primera cantata

Avui és el dia. Uns 135 alumnes de l'institut Lluís de Peguera de Manresa (de primer i segon d'ESO i de primer de batxillerat) i l'Orquestra Juvenil del Conservatori de Música de la capital del Bages (formada per uns 38 músics de 13 a 15 anys), dirigida per Jordi Coll, estrenaran la seva primera cantata conjunta. Serà aquest vespre a la sala Els Carlins, a les 8 del vespre, i la peça escollida és Ui sí, quina por!, original de Carles Suero (lletra) i David Martell (música), que es va estrenar el 2010 a Artés i que el compositor manresà ha adaptat per a aquesta nova posada en escena. La cantata vol capgirar la visió dels «monstres» i té com a protagonista un comte Dràcula que, pel que sembla, és originari de Jamaica.