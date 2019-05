La santpedorenca Aina Torné signa la coreografia d'un musical al Maldà

La jove companyia Epidèmia Teatre s'instal·la aquest estiu a El Maldà, de Barcelona, on farà temporada del 16 de juny al 7 de juliol amb la seva traducció i adaptació del musical anglosaxó 9 to 5. El musical. En l'equip artístic del muntatge hi figura la ballarina santpedorenca Aina Torné com a responsable de la coreografia del projecte.

L'obra amb què Dolly Parton i Patricia Resnick van adaptar la pel·lícula homònima dels anys 80 és un musical còmic i fresc que, no obstant això, posa l'accent en el paper de la dona i la igualtat de gènere en el món laboral. Epidèmia Teatre va estrenar el seu muntatge de l'obra ara fa un any al teatre Gaudí, «amb la voluntat d'aportar una mirada nova i crítica al gènere musical». Ara han readaptat el muntatge (la secció instrumental es redueix al piano, amb Joel Riu, director musical de l'espectacle) a les condicions d'El Maldà. 5 to 9. El musical es va estrenar a Broadway l'any 2009, se segueix representant arreu, i ara mateix es pot veure al Savoy Theatre del West end londinenc.

El projecte de portar a l'escena barcelonina 9 to 5. El musical neix de l'interès de la jove companyia Epidèmia Teatre per aportar una mirada «nova i crítica» del gènere musical i també per compartir amb el públic aquesta història sobre la desigualtat. La companyia va traduir i adaptar l'obra -dirigida per Xavier Morató- per portar-la a terme amb 5 actors i actrius i 4 músics en directe al teatre Gaudí de Barcelona el juny del 2018, i ara l'ha adaptat per fer-la a El Maldà.

La trama se situa als anys 80. Les tres protagonistes, la Violet, la Judy i la Doralee, estan fartes del tracte que reben per part del seu cap, el Sr. Hart, a l'oficina on treballen. Després d'un moment de pausa de la feina, col·locades per haver fumat marihuana, una petita confusió farà que tot es descontroli i que tot canviï.

El repartiment està format per Marta Borràs, Joan Sáez, Aida Llop, Mireia Lorente-Picó i Anna Marquès sota la direcció de Xavi Morató ( Generació de merda i El futbol és així (de gai)). Els escenògrafs són Sara Espinosa i Sergi Cerdan, a més a més de l'esmentada Aina Torné. La santpedorenca ha passat pel Molino com a ballarina i ha actuat en sèries de televisió. També es dedica a la docència.