Les escoles de música de Santpedor i de Callús estrenen avui un musical

La sala Cal Llovet de Santpedor acollirà avui l'estrena del musical The Sound of music (Somriures i llàgrimes), la primera de les 4 actuacions previstes d'un musical que han treballat conjuntament les escoles de música de Santpedor i Callús. La promotora d'aquest projecte és la mestra de cant i piano Belén Barnaus, que treballa als dos centres i que ha dirigit el projecte amb el suport de Josep Maria Ginestà i Marina Ser-ra en la direcció teatral. Hi participen una vintena de músics i una trentena de persones més entre cantants i col·laboradors.

Els dos centres ja havien col·laborat anteriorment en la posada en escena de concerts conjunts, però aquest any s'ha volgut fer un pas més treballant un musical amb arranjaments i traduccions pròpies de l'obra a càrrec de la seva directora. En el muntatge prendran part cantants, membres de les corals i instrumentistes, la majoria d'ells nens i nenes i adolescents a partir de 8 anys. La idea va sorgir de la voluntat que els alumnes no només fessin l'audició d'una peça, com és habitual, sinó que s'impliquessin en un projecte complet «des de l'inici fins al final», explicava Barnaus.

Somriures i llàgrimes està basat en la pel·lícula nord-americana de Robert Wise estrenada el 1965 que pren com a referència el llibre de Maria Augusta Trapp, La Familia von Trapp i el musical homònim. El càsting per als papers dels nens de la família von Trapp ja es va fer a l'inici de curs. També els adults de les classes de cant i de formacions de teatre dels dos municipis s'han sumat al projecte.

Les dues representacions a Santpedor es faran avui (19 h) i diumenge (11 h), a Cal Llovet. També hi haurà dues representacions a Callús, el proper cap de setmana, dissabte 22 (19 h) i diumenge 23 de juny (11 h) al Casal del Poble.