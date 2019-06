Anna Sahun s'enfronta al seu primer monòleg amb «Nenes i nens»

El Festival Grec estrenarà el 26 de juny a La Villarroel una adaptació de Joel Joan del monòleg 'Nenes i nens', de Dennis Kelly, interpretat per Anna Sahun. L'actriu s'enfronta al seu primer monòleg amb una obra que combina la fórmula del comediant monologuista amb la tensió pròpia dels thrillers de suspens. Un text "molt fort en tots els sentits" i que colpirà els espectadors, al parer de Joel Joan, que dirigeix per primera vegada a la Villarroel i a Sahun en teatre. Una reflexió sobre el masclisme latent però subtil en societats occidentals, "teatre adult que posa contra les cordes el públic", diu Joan. L'actriu, al seu torn, confessa que el text és "un Everest" interpretatiu que l'aboca a un territori que no havia explorat. "Tot el que heu vist fins ara de l'Anna, no compta per res", ha sentenciat Joel Joan.

"Ha estat un treball esgotador però molt reconfortant perquè he après que també puc ser feliç d'aquesta manera sobre l'escenari", comentava Anna Sahun durant la presentació de l'espectacle que estrenaran amb Joel Joan a La Villarroel pel festival Grec. Ella és la protagonista única d'aquest monòleg, una dona emprenedora i valenta davant les adversitats, casada i amb dos fills, que descobreix que el seu company no és l'home que esperava.

Un text de "teatre adult" del britànic Dennis Kelly que contraposa la posada en escena i el llenguatge d'un monòleg de comèdia, amb un rerefons de drama, carregat de tensió i suspens, és a dir, un thriller. És "un text molt fort en tots els sentits" ha dit amb vehemència Joel Joan sobre el monòleg, que es representa a Catalunya per primera vegada.

"L'Anna i jo estem descobrint moltes coses amb aquest text, de fet estem redescobrint l'Anna com a actriu. Tot el que heu vist de l'Anna fins ara, no compta per res", ha sentenciat Joel Joan per subratllar el repte interpretatiu que suposa per a ella i els registres que adopta. Ella ha convingut que així és, i que finalment s'ha tret "les màscares i cuirassa que carreguem" fins a trobar el personatge.

"Això no és ben bé teatre, gairebé diria que estem més a prop del cabaret. Estàs rient però també estàs patint per veure com acabarà. Això és molt potent, però també molt agosarat i reclamarà per part de l'espectador maduresa i fermesa, perquè no va a satisfer-lo. És un mirall a la nostra societat, d'aquelles coses que amaguem sovint i el text el posa en primera plana. Per això estem excitats i acollonits alhora", ha resumit l'actor i director sobre aquest projecte conjunt amb la seva parella.