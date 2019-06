El barceloní Pol Beckman guanya el Premi Llibreter

L'escriptor Pol Beckmann (Barcelona, 1991) va rebre ahir el Premi Llibreter 2019 de literatura catalana per la seva primera novel·la anomenada Novel·la (Quaderns Crema), que retrata un triangle amorós poc convencional amb la metaliteratura com a rerefons. Les formes del verb anar ( Yo voy, tú vas, él va en castellà), de l'alema-nya Jenny Erpenbeck, publicat en català pel segell d'origen manresà Angle i en castellà per Anagrama, va obtenir el Premi Llibreter a d'Altres Literatures.

En la gala celebrada ahir al vespre al Teatre Nacional de Catalu-nya, amb motiu del vintè aniversari del guardó, el premi de Literatura Infantil i Juvenil en català el va rebre Camins d'aigua (Barcanova), de Raimon Portell, i el guardó per a altres llengües va ser per La cançó del cucut (Bambú), de Frances Hardinge. Sirenes (Kókinos), de Jessica Love, va guanyar en l'apartat d'àlbum il·lustrat.

Beckmann va reconèixer sentir-se «molt afalagat» de rebre el guardó que atorguen els llibreters, que «viuen i treballen entre llibres i tenen un criteri lector molt fonamentat». Va admetre que no sap si això significarà «una pressió afegida», però va assegurar que si ho és, ho entomarà amb molt de gust. El jurat també va fer una menció especial per Fugir era el més bell que teníem (Club Editor), de Marta Marín-Dòmine.

Erpenbeck va explicar que una de les funcions de la literatura és superar fronteres i conèixer altres realitats, i va destacar que el premi significa mostrar interès en altres cultures com li passa al protagonista, «que s'apropa a realitats com les dels refugiats africans». El jurat va fer una menció especial a Les nostres riqueses (Periscopi), de Kaouther Adimi ( Nuestras riquezas, Libros del Asteroide)

Portell barreja ficció i història en un moment conflictiu com és l'alçament del feixisme a Europa. El seu llibre és la segona entrega de la trilogia La llum d'Artús.

El llibreter Sergio Bassa, de la Llibreria Bassa de Móra d'Ebre, i el periodista i traductor Màrius Serra van guanyar el Memorial Pere Rodeja.