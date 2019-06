Una productora americana enregistra un documental sobre sant Ignasi a Manresa

La productora estatunidenca Word on fire, amb un equip format per vuit professionals del sector audiovisual, és aquests dies a Manresa per gravar un documental sobre la vida de sant Ignasi. Abans de la seva arribada al Bages, han estat a Arévalo (Valladolid) i al santuari de Loiola (Azpeitia), punts també cabdals per explicar la trajectòria del fundador de la Companyia de Jesús.

El projecte es va iniciar ara fa un any i cada capítol té un pressupost d'un milió d'euros. Impulsat pel bisbe de Los Angeles, monsenyor Robert Barron, el documental portarà per títol Catholisism: Privotal Players (Catolicisme: els jugadors essencials) i té l'objectiu de mostrar la vida d'alguns dels personatges més importants de l'església catòlica. Formen part d'aquest treball sants, artistes, místics i estudiosos com sant Ireneu, sant Agustí, Miquel Àngel, santa Caterina de Siena, sant Bartomeu... i sant Ignasi de Loiola. Durant aquests tres dies de rodatge, que acaben avui, han estat a la basílica Santa Maria de la Seu, a la Cova de Sant Ignasi (dilluns) i a Montserrat (ahir) gravant imatges de recurs. El mes de juliol, tot l'equip es tornarà a desplaçar fins a la capital del Bages per gravar declaracions i explicacions del promotor del documental, el bisbe americà Barron. La data d'emissió del documental es preveu per d'aquí a 6 mesos i es farà només en circuits tancats de seminaris i escoles catòliques d'Estats Units, tot i que un dels productors de les gravacions a Espa-nya, Alberto Pichardo, explica que no es descarta que es pugui traduir a altres idiomes i projectar-se més enllà d'Amèrica.