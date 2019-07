La desena edició del Festival de Llegendes de Catalunya estrena un 'room escape'

Una trentena d'espectacles formen la programació del 10è Festival de Llegendes de Catalunya de Sant Martí de Tous amb participants com Clara Segura, Josep Julien, David Fernàndez i Pepa Plana i novetats com un room escape. El festival, que organitza l'Associació És Llegenda, es va presentar ahir i se celebrarà aquest cap de setmana. L'objectiu és recuperar, potenciar i donar a conèixer històries i llegendes dels Països Catalans. L'activitat principal és l'Apagada de Misteri que cada any aplega més de 1.000 assistents a l'interior del castell de Sant Martí de Tous. Aquest serà el darrer any de Sergi Vallès com a director del certamen i n'agafarà el relleu la Casa del Teatre Nu, productora teatral establerta a Sant Martí de Tous.

Acompanyat per la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Àngels Blasco, Vallès afirmava ahir que una de les «tossuderies» que expliquen l'esperit del festival ha estat trencar amb l'estereotip que «la cultura popular és una cosa arcaica; se l'ha de mirar des d'avui». D'aquí sorgeix la seva aposta per crear espectacles actuals dedicats a les llegendes catalanes. Per a aquesta desena edició s'han programat onze propostes per a adults, tretze propostes familiars i dues per a nadons. I una de les novetats d'aquesta edició és un room escape de 30 minuts. El protagonista de l'activitat serà el Panna, un dels bandolers més sanguinaris d'aquest territori.