arxiu particular

El reconegut compositor Donald Lawrence fa acte de presència al festival arxiu particular

El reconegut compositor nord-americà de música gospel Donald Lawrence va fer acte de presència de sorpresa al campus de Rajadell. Lawrence hi va anar, procedent de Chicago, per l'amistat que té amb el director del festival, Ramon Escalé. El músic, que al llarg de la seva trajectòria artística ha obtingut un premi Grammy , va saludar els responsables del festival i els participants d'aquest any i, fins i tot, va cantar.