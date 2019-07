? L'espectacle Binaural_música a cau d'orella no és una proposta gens convencional. Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort canten músiques tradicionals dels Països Catalans, però ho fan amb un micròfon binaural, que capta el so en 360 graus, com l'oïda humana. Situat al mig de la sala, el so arriba al públic, que porta auriculars per escoltar les intèrprets.

?Divendres 11 d'octubre, a les 18.30 i a les 23 h. La Buresa.