Els Tallers Musicals d'Avinyó comencen dilluns amb més alumnat i artistes convidats de renom

Encara no han tancat inscripcions però, de moment, els Tallers Musicals d'Avinyó ja sumen 170 alumnes, una xifra que supera en una vintena els participants de l'any passat per a una edició, la dissetena, que rubrica amb el nom un canvi conceptual que s'havia anat gestant els darrers anys: Festival de Creativitat Musical. Els tallers començaran dilluns i s'allargaran fins al 26 de juliol. En les dues setmanes passaran 33 professors i artistes convidats: vells coneguts dels tallers, com Santi Serratosa (cursos de percussió corporal per a joves i adults) o Anna Vega (música abans de néixer i música compartida), però també noms com Joana Gomila, Magalí Sare, Clara Peya o Ferran Palau. I una figura de referència internacional com Carles Benavent, baixista de Paco de Lucía que compartirà escenari amb la Big Band dels tallers.

El músic avinyonenc Santi Careta lidera des del 2010 un projecte que va començar quan Montserrat Vilar, pianista i pedagoga avinyonenca, va veure la necessitat d'apropar la música al poble d'Avinyó. Ha plogut molt des de llavors i els tallers han anat evolucionant: «No són només música, són també moviment i sobretot una experiència, per als alumnes, el professorat i el poble», explica Queralt Guinot, directora de comunicació i coordinadora de producció d'un certamen que aixopluga l'Associació d'Amics de la Música d'Avinyó. L'objectiu? Careta ho té molt clar: «Passar-ho bé i aconseguir que sigui una una vivència musical i humana: tothom ensenya i tothom aprèn».

Els tallers estan dividits en tres blocs: Explora (amb cursos adreçats al públic més familiar) i Participa (amb una oferta pensada per obrir l'accés a la creativitat i a la música a partir de 16 anys), que es duen a terme la primera setmana, i Crea, el curs intensiu de jazz, moderna i creativitat, adreçat a instrumentistes i a cantants amb un mínim de 4 anys d'estudi de l'instrument, que se celebra del 22 al 26 de juliol. Un curs que, diu Careta, «vol trencar la barrera entrre artista i alumnes» amb una quinzena de professors que rebran «l'ajut», cada dia, d'una parella de músics convidats en unes sessions obertes al públic. La fórmula, explica Careta, «la vam estrenar en el quinzè aniversari i va agradar». Enguany, per exemple, l'alumnat rebrà la visita d'Aleix Tobias i Xavi Lozano (Coetus) i Joana Gomila i Laia Vallès, «que revisitaran la música tradicional».

La primera setmana, explica Guinot, el públic sol ser «de la comarca», però, la setmana del curs intensiu de jazz, els Tallers Musicals reben alumnes d'arreu del país, de l'Estat i fins i tot de l'estranger: «El projecte ha anat agafant volada i s'ha obert a nous públics». Aquest alumnat i professorat s'allotja a Cal Gras, a la Fonda i amb famílies del poble. L'objectiu dels tallers seria, ara, aconseguir professionalitzar la gestió per «assegurar el futur», conclouen.