Del 20 al 22 d'agost al Teatre de l'Aurora

Per tal de facilitar que els espectadors es puguin fer el seu propi recorregut i triar quan i què volen veure, el Teatre de l'Aurora posa en marxa un sistema d'abonaments amb entrades que van de 5 a 8 euros i que permeten triar entre una entrada sola per a un sol passi o cinc entrades per repartir entre dies i espectacles (els abonaments no són nominals i permeten adquirir entrades per a un mateix espectacle o per a diversos). Les entrades es vendran exclusivament al Teatre de l'Aurora el dilluns 19 d'agost de 18 a 20 h, i els dies 20, 21 i 22 d'agost de 17 a 21 h ininterrompudament mentre es van fer els espectacles.