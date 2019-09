El Museu de la Colònia Sedó obrirà al públic tots els caps de setmana i festius

A partir d'aquest diumenge, el Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera, seu del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), obrirà regularment els dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 hores. També es programaran visites guiades per l'interior de l'equipament i per l'exterior de la colònia en diversos horaris. L'ampliació d'horaris –fins ara el museu només obria al públic el tercer dissabte de cada mes– serà possible gràcies a la col·laboració del mNACTEC amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que gestionarà les instal·lacions i les visites guiades. La Colònia Sedó es va fundar el 1846 i va estar activa fins al 1980.



Les visites guiades

S'oferiran visites guiades a l'interior del museu els dissabtes, diumenges i festius, a les 10.30 i 12.45 hores. Aquesta visita permetrà conèixer l'estructura i el funcionament d'una colònia industrial que conserva una gran turbina de 1.400 CV del segle XIX. Els visitants podran veure la maqueta de la colònia i entraran dins del tub d'entrada d'aigua de la turbina. També s'organitzaran visites guiades a l'exterior de la Colònia Sedó, els dissabtes, els diumenges i els festius, a les 11.45 hores, per conèixer 17 punts d'interès d'aquesta antiga colònia tèxtil, entre els quals destaquen la residència de Puig i Llagostera, l'edifici de la filatura, els tallers i els magatzems, la zona de les tres xemeneies, la casa i el jardí de l'amo i l'aqüeducte. El preu serà d'un euro, museu a part, i cal fer reserva prèvia als telèfons 93 66 35 27 o 617 130 743.