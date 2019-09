Berga salda «un deute pendent» amb l'antològica del pintor Joan Ferrer

Amb l'exposició antològica Joan Ferrer. El tacte de la llum Berga «salda un deute» que tenia amb un dels artistes plàstics més destacats de la Catalunya Central. Així ho assegurava, ahir, Montse Venturós, alcaldessa de Berga, en la roda de premsa de presentació de l'ambiciosa mostra que s'inaugura aquest dissabte a les 6 de la tarda. Romandrà oberta fins al 28 de desembre i per a la ciutat suposa recuperar la primera planta del convent de Sant Francesc, que roman tancat des del 2014. La mostra, que ocupa 212 metres lineals, inclou un centenar d'obres, entre les quals 83 quadres de col·leccions particulars, un audiovisual de l'autor i fotos de Jordi Plana.

La presentació d'ahir es va fer enmig del brogit de la feina dels operaris, que acabaven d'enllestir els darrers detalls d'una mostra amb unes dimensions poc habituals a Catalunya, com va explicar a aquest diari Bernat Puigdollers, comissari d'una exposició ideada per «abordar la seva dimensió intel·lectual». Joan Ferrer. El tacte de la llum recull els 60 anys de trajèctoria pictòrica de l'artista, inclou un programa formatiu per a les escoles, activitats paral·leles que permetrà retre homenatge a un pintor que «mai no ha buscat el reconeixement públic».

D'altra banda, Dolors Ferrer, la coordinadora de la mostra i pal de paller d'aquesta iniciativa coral capitanejada per Amics de Joan Ferrer i el Grup de Pintors Verdaguer 7, va assegurar que «la figura de Joan Ferrer no ha estat prou dimensionada pel fet de ser d'una comarca d'interior. Això ha estat un hàndicap per a la difusió de la seva obra». Així mateix, va destacar la dimensió humana d'un Joan Ferrer que «sempre ha estat un ciutadà, proper a la gent».

D'altra banda, Jaume Massana, director territorial de Caixa Bank, va valorar el fet d'haver contribuït «a recuperar un espai en desús» com és el convent de Sant Francesc i va remarcar que l'obra que s'ha fet a la primera planta quedarà per a la ciutat perquè hi faci activitats culturals. També va referir-se a les dificultats i els obstacles que ha calgut superar d'ençà que aquesta proposta es va plantejar el 2015.

L'alcaldessa, Montse Venturós, es va congratular que la ciutat pugui recuperar la primera planta del convent de Sant Francesc, al cor del barri vell, per acollir-hi una mostra dedicada a Joan Ferrer. «Aquesta exposició és un deute que Berga tenia amb l'obra i la figura de Joan Ferrer com a artista i formador, i una persona que ha popularitzat l'art», va remarcar.