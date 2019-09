«Nine» i «El Rei Lleó» brillen al Conservatori, de la mà de MTM

Nine

El grup d'adults de l'escola MTM de Manresa va posar ahir en escena el musical "Nine", inspirat en la pel·licula 8 i 1/2 de Fellini. El grup, amb algunes veus i interpretacions interessants, va sortir de les parets de l'escola per portar el seu musical a un escenari gran, que pot tenir altres representacions.

Però la finalitat era doble, per una banda la interpretativa, i per una altra, la col·laborativa, la de recaptar diners per al Centre de Recursos TEA. Els dos objectius van tenir la seva resposta, amb una platea que oferia un bon aspecte. MTM I BCM ampliaran la col·laboració el proper dia 24 de novembre a Navarcles, amb la representació Giselle.



El Rei Lleó

La música i els familiars de nens amb síndrome de transtorn autista han fet un viatge conjunt per la música a l'escenari del Teatre Conservatori de Manresa. Aquest diumenge al matí, el grup de joves 1 de l'escola MTM ha pujat a l'escenari per oferir una creativa proposta del musical Rei Lleó, basada en la pel·lícula de Disney del mateix nom amb música d'Elton John.

Les cançons popularíssimes del musical van ser interpretades per un elenc jove que sortia per primera vegada a l'escenar. La proposta, com és norma a MTM, ha tingut una coreografia i una interpretació musical molt treballada. El director ha estat Jordi Gener. I destaca, especialment, el vestuari. La funció, a més a més, era una gala benèfica a favor de l'entitat Crtea.

El Rei Lleó es podrà veure properament a Sallent i a Castellbell i el Vilar.

La representació matinal ha tingut una gran acceptació entre el públic, que respondre els actors amb llargs aplaudiments al final de l'escenificació.

La col·laboració entre MTM i CRTEA tindrà una segona part a Navarcles, al teatre Agustí Soler i Mas, on el dia 24 de novembre es podrà veure el ballet Giselle, de Ballet Clàssic Manresa.