Un retrat generacionaL estereotipat i superficial

LITUS

? Catalunya. 2019. Comèdia dramàtica. 90 minuts. Direcció: Dani de la Orden. Guió: Marta Buchaca, basat en el seu text teatral. Intèrprets: Marta Nieto, Adrián Lastra, Miquel Fernández, Belén Cuesta, Quim Gutiérrez, Álex García, Jorge Cabrera, José Manuel Valdés. Pantalles: Bages Centre (Manresa).

Les pel·lícules sobre retrobaments de vells amics, en què suren els conflictes no tancats del passat i hom s'atreveix a dir el que havia callat durant massa temps, constitueixen un vertader subgènere en el cinema modern: Reencuentro, Beautiful Girl, Los amigos de Peter, The Party? Dani de la Orden, l'autor més prolífic de la nova generació de realitzadors catalans, s'ha apuntat a aquest corrent amb el seu nou film, Litus, que adapta una peça teatral de Marta Buchaca (també autora del guió). El film descriu el retrobament d'una colla pocs mesos després del suïcidi d'un dels seus integrants. Toni, el germà del mort, impulsa una trobada molt especial que comença amb una sorpresa més que desconcertant: l'amic desaparegut va escriure una carta d'acomiadament adreçada a cadascun del seus companys. Litus no parteix, precisament, d'un plantejament original ( Wasted, el debut com a dramaturga de la polièdrica Kate Tempest, és molt similar) i, fins i tot, en algun moment s'esmenta Los amigos de Peter. El gruix de la trama succeeix en un únic escenari, i el llargmetratge es fonamenta en les relacions, més o menys tèrboles, entre els seus personatges. El director barceloní sempre s'ha proposat bastir un cinema popular de qualitat, basculant entre la comèdia i el drama, però en aquesta ocasió ha naufragat clarament. La seva pel·lícula, amb uns rivets agredolços i un esperit catàrtic, configura un suposat retrat generacional que aplega tots els clixés psicològics i socials imaginables: la síndrome de Peter Pan, la immaduresa masculina, la impossibilitat d'afrontar els reptes de la realitat adulta? Estereotips plasmats amb una superficialitat irritant i amb una realització que sembla en molts plans un espot d'una coneguda marca cervesera.