La Bien Querida: «Som molt masclistes amb nosaltres mateixes»

La cantant Ana Fernández-Villaverde, més coneguda com La Bien Querida, considera que en el món de la música les dones «són molt masclistes» perquè són «les primeres groupies» i «només veuen grups de nois», i assegura que, malgrat viure en una «societat masclista», sempre s'ha sentit ben tractada com a artista.

«Crec que les dones hem de mirar una mica també per nosaltres mateixes. Jo soc privilegiada i em sento afortunada perquè el meu entorn més pròxim no està dins de l'heteropatriarcat, i he tingut la sort que mai m'he sentit oprimida o he tingut por», ha afirmat en el llançament del seu sisè disc, Brujería, que va veure la llum divendres 27 de setembre.

L'artista sosté que aquest nou projecte, per al qual ha tingut un nou productor, «no tindrà una diferència bestial respecte als anteriors» perquè, al seu parer, cada artista té el seu estil i, «per molt que es vulgui canviar, la forma de compondre és molt concreta».

Així mateix, ha subratllat que el concepte de Brujería, compost per deu cançons amb el seu corresponent encanteri, està basat en l'assaig Ángeles fósiles, d'Alan Moore, en el qual l'escriptor diu que «les paraules són alquímia».

«Escriure és un acte d'invocació i transformació i qualsevol moviment artístic, acte o paraula és un encanteri que llancem a l'univers. Per això, sempre es diu que cal pensar en positiu o que hem d'anar amb compte amb el que desitgem. La màgia és art i l'art és màgia», ha afegit.

En aquest sentit, ha explicat que cada tema del disc conté en la part de baix un encanteri homònim «de màgia blanca» creat per ella mateixa, i que el disseny del disc, del qual la cantant prefereix dir-ne «llibre d'encanteris», és un altar que serveix per posar-los en pràctica i per al qual ha tingut la participació de Mario Rivière, especialitzat a crear les portades dels llibres esotèrics de La Felguera.

A més de Rivière, la cantant també ha tingut al seu nou treball altres col·laboracions, en aquest cas de caràcter musical. Així, Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, ha participat a ¿Qué?, el primer senzill que s'ha llançat com a avançament del disc; Jota, de Los Planetas, a Domingo Escarlata i La Fuerza; i David Rodríguez, de La Estrella de David, a Déjame Entrar.

La Bien Querida ha avançat Me envenenas, una de les cançons «més inquietants i ballables», el segon avançament que va llançar abans de la sortida del disc, un tema que disposa a més d'un videoclip gravat al Japó pel cineasta Carlos Vermut.



Instauraria la llei de prohibit prohibir

D'altra banda, l'artista basca ha confessat que «de vegades» s'autocensura perquè considera que hi ha coses que en ella «no queden súper» i sosté que li sembla «fatal» que se censuri des de fora artistes i grups.

«Jo instauraria la llei de prohibit prohibir. Crec que necessitem més sentit comú per entendre les coses i no treure-les de context, i molt més humor», ha subratllat.

Així mateix, ha destacat que el tema que més es planteja a l'hora de compondre és l'amor, perquè «no hi ha cap altre antisèptic ni conservant que mantingui el cor jove», i ha aclarit que no només se centra en l'«amor passional», sinó també en «tot l'amor que suposi lliurar-se a una causa amb il·lusió».

En les seves cançons, «les unes més alegres i les altres més malenconioses», Fernández-Villaverde assegura que hi ha influències musicals de Lana del Rey, Cigarettes After Sex i grups als quals sol recórrer habitualment, entre els quals hi ha New Order, que amb la seva cançó Regret inspiren els arranjaments de ¿Qué?. «Hi ha una mica de tot, però sempre dins del meu estil i el meu segell», ha indicat.

La cantant confessa no ser «gaire ambiciosa» en la seva carrera professional i assegura que amb aquest nou disc busca poder «seguir com fins ara», mantenir-se i llaurar-se una carrera «a poc a poc», sumant gent a la qual agradin les seves cançons.

«En la música el més difícil és mantenir la novetat, per a mi poder mantenir-me fent el que t'agrada, que en el meu cas és escriure cançons, és el gran repte d'un artista», ha assenyalat.

La gira de Brujería, que serà entorn d'una temàtica «esotèrica i d'encanteris», comença el 16 de novembre amb la presentació del disc a la sala Joy Eslava de Madrid i continuarà el 12 de desembre a Barcelona i el 17 de gener a València, amb més dates encara per confirmar.