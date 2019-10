Les jornades Fòrum 10 de Puig-reig recuperen el paper de la dona 25 anys després

L'edició número 29 de les jornades de comunicació Fòrum 10 de Puig-reig girarà al voltant del paper de la dona en els mitjans de comunicació. Precisament, l'edició del 1994 va tenir com a tema principal el paper de la dona que ara, 25 anys més tard, torna a ser el centre d'atenció per posar a debat «quins canvis hi ha hagut al llarg d'aquests anys», explica Josep Genescà, director de Ràdio Puig-reig, alma mater i moderador d'unes jornades que se celebraran del 8 al 29 de novembre, en quatre sessions.

El Fòrum 10 tindrà la presència de periodistes destacades del panorama nacional així com comunicadores que, tot i no exercir com a periodistes, tenen un pes mediàtic important. «Volem donar una visió global del paper de la dona en els mitjans de comunicació. Hi ha molt pocs càrrecs importants que els ocupin les dones. S'ha de reflexionar, i les jornades són una gran oportunitat per fer-ho», assenyala Genescà.

Aquestes jornades estan impulsades per l'entitat Fòrum 10 i patrocinades per la Diputació de Barcelona. Tenen la col·laboració de l'Ajuntament de Puig-reig, Ràdio Puig-reig i la Generalitat de Catalunya i, al darrere, una llarga llista de col·laboradors. L'edició d'enguany l'obrirà la periodista de Catalunya Ràdio i Tv3 Xantal Llavina després que l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, en faci la presentació. Serà el divendres 8 de novembre; a la cita següent, el dimarts 12, compartiran taula Neus Bonet, periodista de Catalunya Ràdio i degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Marta Corcoy, presidenta de l'Associació de Dones Periodistes, i Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de les dones. La intenció és, remarca Genescà, que les ponents puguin «retratar de manera fidedigna el paper de la dona en els mitjans».

El divendres dia 15 serà el torn de dues manresanes, sor Lucía Caram, comunicadora i activista social, i l'atleta i comunicadora Nuria Picas: «La seva experiència és molt important perquè aporta un altre punt de vista dels mitjans», explica Genescà, en unes jornades que volen apropar al públic «pluralitat» de visions. La cloenda la farà el divendres 28 Bel Olid, escriptora, traductora i col·laboradora en diferents mitjans de comunicació. Totes les xerrades es faran a les 9 del vespre a la sala d'actes Dr. Llaverias.

A una edició de complir tres dècades, el secret del Fòrum 10 és, segons Genescà, «les ganes dels professionals de compartir la seva feina amb el públic». Quan van néixer «érem les úniques jornades que oferien aquest tipus de contingut, i a més fora de Barcelona. Vam demostrar que era possible parlar de comunicació i atraure l'atenció fora de la capital», asse-nyala.