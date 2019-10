Concert amb auriculars a la planta noble de la Buresa

Si han estat al menjador del primer pis de l'edifici modernista de la Buresa, sabran com n'és de delicat encabir-hi mig centenar de persones. Però calia intentar-ho perquè la proposta musical del Marala Trio demana complicitat i la voluntat d'intimar tant amb les artistes com amb el micròfon binaural ubicat al mig de l'escena que capta el so en 360 graus. «Si us plau, no facin cap soroll i no aplaudeixin», van avisar abans de començar el recital per evitar que ni els inevitables xerrics de les cadires de fusta es magnifiquessin a través de la microfonia.

L'experiència va seduir els assistents, cadascun dels quals es va posar uns auriculars que permetien captar amb nitidesa tant la veu de Selma Bruna, Sandra Monfort i Anna Ferrer -ahir substituta de Clara Fiol-, com el so de la guitarra, el violí i la mandolina -amb el músic Apel·les Carod oficiant de quart integrant del grup- i els efectes sonors afegits.

Les tres cantants van interpretar un repertori format majoritàriament per composicions pròpies inspirades en la música tradicional. Movent-se sobre la catifa amb els peus nus, aconseguien que la veu i la música arribés a cada espectador ara a una orella, ara a l'altra, ara més propera, ara més llunyana. Una delícia.