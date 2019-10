La Mediterrània viu una segona jornada plena d'estímuls amb foc, música i rialles

Es pot xiuxiuejar una cançó a cau d'orella a mig centenar de persones alhora? Ho van demostrar ahir a la tarda les cantants del Marala Trio a la planta noble de l'edifici de la Buresa fent arribar el seu cant al públic a través d'un micròfon binaural. Barreja d'art i tecnologia que va esdevenir un dels espectacles estrella d'una jornada diürna marcada per estímuls tan potents i diversos com la màgia hipnòtica de la foguera gegantina que va cremar a la plaça Major, la comicitat encomanadissa d'unes àvies que es van asseure a prendre la fresca en una cadira de fusta d'enormes proporcions, i el so trepidant d'un sextet occità i d'una fanfàrria de metall de Macedònia.

El divendres és cada cop més un dia fort de la fira: sense arribar a l'esclat del dissabte a la tarda, la ciutat surt a veure què passa al carrer i allò que troba li agrada. En la franja de les 6 de la tarda a les 9 del vespre, centenars de persones van seguir els espectacles itinerants que van transitar per l'eix que va de Crist Rei a la plaça Major. A l'entrada del vespre, simbolitzava aquest caliu la fotografia fixa del pati del Casino: l'espai gastronòmic amb els food trucks registrava un ambient esplèndid i a l'interior de la Taverna Cervesa Guineu no hi havia lliure ni una sola del centenar de cadires disponibles per assistir al concert del grup San Salvador. Una xifra semblant d'espectadors el van seguir dempeus.

Els primers a ocupar el carrer a la tarda van ser els teatrins mecànics de la companyia Peus de porc a la plaça Fius i Palà: «Els vam estrenar al maig en la fira de titelles de Lleida, i també vam ser a la Mercè de Barcelona, però es van fer malbé i avui els presentem millorats», va explicar l'artesà Xesco Quadras. «Sempre he treballat amb els titelles de guant, i ara em dedico als mecanismes», va afegir. Nens i nenes gaudien de valent fent anar els comandaments d'uns ginys on se sumen punts si aconsegueixes que una de les figures doni una bastonada a l'altra. «És una barreja entre els titelles tradicionals i les màquines de matar marcians», va precisar Ton Muntané, membre de la companyia.

Una notable expectació va despertar la itinerància d'Anna Confetti, nom d'una companyia que va estrenar ahir l'espectacle A la fresca, amb el qual reivindica el noble art de treure la cadira al carrer i prendre la fresca tot fent petar la xerrada. La diferència amb la realitat, però, és ben hilarant: les tres àvies protagonistes del muntatge arrosseguen una cadira de fusta superlativa on, per enfilar-s'hi, necessiten pujar una sobre l'altra.

A molta altura també es va elevar el foc que va cremar en una gran foguera al centre de la plaça Major. La representació del carnaval de la població sarda d'Ottana va captivar els centenars de presents, que van acabar ballant al costat dels artistes que una estona abans havien irromput a l'indret portant les màscares de les bèsties conegudes com les boes i les merdules. Un tast de cultura de Sardenya a la capital del Bages.