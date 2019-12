L'ànima d'una novel·la immortal

La genial Greta Gerwig segueix la seva fulgurant carrera com a directora assumint el difícil repte d'abordar una de les novel·les més versionades de la història. Per què s'ha adaptat tantes vegades Mujercitas al cinema i a la televisió? Indubtablement perquè posseeix una història fresca i emotiva sobre dones que canvien, personatges amb els quals és fàcil empatitzar -com la meravellosa Jo- i que permeten reunir un grup de joves actrius que es converteixen immediatament en una significativa instantània generacional.

El film parteix de la novel·la de Louisa May Alcott en què quatre germanes, Amy, Jo, Beth i Meg, viatgen a través del comtat de Massachussets durant la Guerra Civil americana l'any 1860. Davant l'absència del seu pare, un evangelista itinerant, les acompanya la seva mare, qui serà testimoni de l'evolució de totes elles. Un procés de descobriment de l'amor i la importància dels llaços familiars que hem vist moltes vegades i que ens porta a la següent i decisiva pregunta: què fa que sigui diferent aquesta nova versió? Sony Pictures feia molts anys que intentava elaborar una nova versió del clàssic i ja havia rebutjat dos guions encarregats a Olivia Milch i Sarah Polley fins que va optar per contractar Greta Gerwig, qui en aquell moment havia demostrat una personalitat irresistible en el guions de Frances Ha i Mistress America. Però el projecte va quedar aturat i no va ser fins que Gerwig va demostrar que també dirigia de manera magistral, amb la seva opera prima ( Lady Bird), que Sony li va oferir també la feina de realitzadora de Mujercitas. Un treball que va coincidir amb l'embaràs del seu primer fill, que ella va ocultar a tot el seu equip, i sortia de comptes el dia exacte que va lliurar el primer muntatge de la pel·lícula. Coincideix que el nadó també és fill de Noah Baumbach, realitzador que actualment també té a la cartellera Historia de un matrimonio i que ben probablement competirà als Oscar amb Mujercitas. En espera de les nominacions per a l'estatueta daurada, Mujercitas ja té dues nominacions als Globus d'Or (millor actriu i millor banda sonora) i és una de les 10 millors pel·lícules de l'any segons el prestigiós American Film Institute.

El repartiment del film és un dels gran al·licients de la producció. Gerwig ha optat per mantenir tres dels intèrprets destacats de Lady Bird: Saoirse Ronan ( Expiación), Timothée Chalamet ( Call me by your name) i Tracy Letts ( Le Mans'66) al mateix temps que hi ha sumat altres estrelles com Meryl Streep ( Agosto), Chris Cooper ( Adaptation), Louis Garrel ( Soñadores), Laura Dern, també a Historia de un matrimonio, la reveladora Florence Pugh de Midsommar, i Emma Watson. La popular Hermione de la nissaga Potter va rebre el paper al darrer moment després que Emma Stone hagués de rebutjar-lo per culpa de la promoció de La favorita. Curiosament Watson va rebutjar el paper de la protagonista de La La Land, que va donar l'Oscar a Stone.

Com ja us podeu imaginar a aquestes alçades de l'article, les Mujercitas de Gerwig és una de les pel·lícules preferides per la crítica d'aquest 2019. Els entesos apunten que Gerwig ha sabut extreure l'ànima del text, però aportant-hi una intensitat i emotivitat sorprenents, sobretot gràcies a un guió intel·ligent i enginyós que dinamitza l' abundant talent del seu meravellós repartiment.