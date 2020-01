Una nova plataforma unitària reclama al Govern el 2 % per al sector cultural

La nova plataforma Actua Cultura, formada per la gran majoria del sector cultural català, va reclamar ahir que es destini a la cultura el 2% del pressupost que aprovi el Govern. Els sector de les arts escèniques, l'art, la música, l'audiovisual i el llibre s'han unit per primera vegada en una plataforma per evidenciar la «manca de consideració respecte a la cultura per part de les institucions» i per «dir prou per dignitat» davant el 0,67% del pressupost que es destina ara, una dotació «injusta i indecent».

Els representants es reuniran amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, per demanar-li un «canvi de paradigma» envers la cultura, que es tradueixi en el 2% dels pressupostos en no més de 3 anys. La plataforma idearà accions «imaginatives, contundents i dilatades en el temps», si no es compleixen les seves demandes.

La plataforma assegura que el 2% és el «mínim per tenir una cultura digna», una xifra àmpliament demandada al Parlament per diferents forces polítiques i que respon a la mitjana dels països de la Unió Europea. La màxima aportació pública va ser el 2008, quan es destinava l'1% dels pressupostos a la cultura, i amb les retallades posteriors s'ha arribat al 0,67%.

«Aquesta xifra és un ''se me'n fot la cultura''. Hem de ser un país normal, no demanem res extraordinari, sinó el que el nostre entorn té», assegura Joan Sala, portaveu del sector del llibre, en un acte on també hi van ser Isabel Vidal (arts escèniques, Joan Anton Maragall (art), Eva Faustino (música) i Montserrat Bou (audiovisual).

Formen el col·lectiu l'Associació d'Empreses de Teatre, l'Associació de Companyies de Teatre Professional, l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics, l'Acadèmia Catalana de la Música i l'Associació de Sales de Concerts, l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers, l'Associació Plataforma d'Arts de Carrer, Productors Associats de Fonogrames, el Gremi de Galeries d'Art, Art Barcelona, el Gremi d'Editors, Editors.cat, la Cambra del Llibre, el Gremi de Llibreters de Catalunya, Productors Audiovisuals de Catalunya, Catalunya Film Festival, el Gremi de Cinemes de Catalunya i Productes Audiovisuals Federats.