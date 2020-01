«Cada cop es veuen més magues, i això està molt bé»

Fa 15 anys que Jessica Guloomal, de les Illes Canàries, es dedica professionalment a la màgia. És una de les poques dones il·lusionistes de l'Estat que en viu. Defensa que n'hi hagi més.



Per què hi ha poques dones en el món de la màgia?

No hi ha una resposta concreta ni tancada. No sabem realment el per què. Com en diferents professions, les magues s'hi han incorporat més tard. Però cada cop se'n veuen més, i això està molt bé.

A quin tipus de màgia es dedica?

Jo faig una mica de tot, però el que més he fet és la màgia en escena amb efectes molt visuals per a tots els públics. Ara soc aquí per practicar un número nou totalment diferent al que he fet. És el mentalisme.

Com valora la trobada de mags?

És genial. Sembla que ens coneguem de tota la vida. Tots aportem idees.