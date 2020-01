Genís Roca, Andreu Van den Eynde i Rosa Maria Calaf, al cicle Pessics de vida

El cicle de xerrades Pessics de vida del primer trimestre de l'any tindrà l'expert en el món digital Genís Roca, l'advocat Andreu Van den Eynde i la periodista Rosa Maria Calaf. Les trobades seran obertes al públic, sempre a les 20 h a la sala d'actes del Casino, i estan organitzades conjuntament per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural El Casino.

Cadascuna de les tres converses, que aprofundiran tant la dimensió pública com íntima dels entrevistats, serà conduïda per periodistes de la Catalunya Central. La primera tindrà com a protagonista el gironí Genís Roca, rellevant especialista en el món digital que dirigeix una consultoria que assessora empreses sobre les implicacions socials dels canvis tecnològics. Amb ell xerrarà el dia 29 de gener el periodista Jesús Sagués, responsable de comunicació i protocol de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central.

El segon Pessic de vida, el dia 26 de febrer, asseurà a la butaca l'advocat Andreu Van den Eynde, que ha assolit una notable popularitat per la seva defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. Especialista en dret penal, hi compartirà escenari la periodista Núria Bacardit, delegada de TV3 a la Catalunya Central.

La darrera trobada tindrà lloc el 25 de març amb la presència de l'experimentada periodista Rosa Maria Calaf, que durant molts anys va ser corresponsal de Televisió Espanyola en països com els Estats Units i Rússia i en zones com Amèrica del Sud i Àsia-Pacífic. Per conèixer la seva trajectòria a fons, hi conversarà Joan Maria Morros, cap d'informatius de Rac1 i Rac 105 i que exerceix com a degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Després de l'entrevista, es farà l'acte de lliurament de premis que cada any celebra l'entitat col·legial.