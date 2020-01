La Cobla Berga Jove porta finalment a casa l'aplaudit casament amb el rock d'Obeses

El Teatre Municipal de Berga se- rà el centre neuràlgic de la programació escènica de Berga per als mesos de febrer a juliol, un repertori de catorze propostes que començarà aquest dissabte amb l'espectacle Cançons d'exili i camins. Un dels punts àlgids del cicle serà la representació al pavelló vell d'esports del concert que el grup Obeses, el seu cor i la Cobla Berga Jove van estrenar a l'estiu a Palamós i, després, es va exhibir a la Fira Mediterrània de Manresa. El muntatge es podrà veure i escoltar el dia 25 d'abril. Les localitats són a la venda a www.entradium.com i www.entrapolis.com.

La programació combinarà el teatre de reflexió amb els concerts musicals al llarg d'un període de sis mesos en el qual també hi haurà una menció especial per al feminisme a l'entorn de la data del 8 de març. Ada Vilaró durà a Berga 360 grams, una peça autobiogràfica sobre el càncer de mama. Per la seva part, Iguana Teatre escenificarà Llum trencada, una obra on es parla de dones que van ser empresonades després del cop d'estat franquista del 1936. Amb El silenci dels telers, inspirat en el llibre homònim d'Assumpta Montellà, i amb l'actriu berguedana Maria Casellas en el repartiment, es posarà el focus en la vida de les fàbriques tèxtils a través del prisma de les dones que hi treballaven.

En clau local, els alumnes de P5 de les escoles de primària de Berga, Gironella i Cercs i músics de l'Escola de Música de Berga i del Conservatori dels Pirineus interpretaran La Fada de Dringuen-Dingue. El Cor del Conservatori dels Pirineus i el Cor Jove de la Coral Sant Jordi cantaran el Rèquiem de Fauré i les Friday afternoons de Britten. El juny, l'escola de ballet Maria Alba farà el festival de final de curs; mentre que els alumnes de l'escola de música i del Conservatori dels Pirineus, amb el suport de l'Agrupació Teatral La Farsa, representaran el musical El despertar de la primavera. La Farsa clourà el cicle el 4 de juliol amb l'obra La ratera, d'Agatha Christie.