El Sielu acollirà divendres un concert solidari de tres grups bagencs a benefici d'Althaia

El Sielu de Manresa serà escenari, divendres, a partir de les 10 de la nit, d'un concert solidari amb El Quinto Carajillo, Ayawascat i DJ Àlex León, tres grups de la comarca que actuaran de forma altruista en el marc de les Festes de la Llum per recaptar fons per al projecte de millora de l'atenció a infants i joves de la Fundació Althaia. El concert és una iniciativa d'un grup de professionals de l'àrea de Radiologia d'Althaia, alguns dels quals són membres de les tres formacions que actuaran. La vetllada començarà amb els santjoanencs El Quinto Carajillo, que interpreten versions de grups com Los Delincuentes, Estopa i La Pegatina. A continuació serà el torn dels Ayawascat, un grup també de la comarca que fa versions d'èxits nacionals i internacionals, i posarà el punt final el DJ Àlex León, amb música de tots els temps. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a la taquilla del Kursaal o a www.kursaal.cat (12 euros). El mateix dia, el preu serà de 15 euros. El concert té la col·laboració del Sielu.